Nexans : Acquisition de Centelsa en Amérique Latine

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé vendredi soir avoir conclu un accord d'achat d'actions avec la société mexicaine Xignux en vue d'acquérir Centelsa, un fabricant de câbles haut de gamme basé en Colombie, actif dans les secteurs du bâtiment et des utilities.



Centelsa réalise un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dollars et a une valeur d'entreprise de 225 millions de dollars. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au premier semestre 2022.



Le groupe français prévoit de financer cette opération à travers un mix de trésorerie disponible et de dette. Elle devrait selon lui contribuer positivement à ses bénéfices immédiatement après l'acquisition.



