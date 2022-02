Nexans : La Bourse salue l'aboutissement réussi de la mue de Nexans vers l'électrification

(BFM Bourse) - Après maintes déceptions pour ses actionnaires durant la précédente décennie, le câblier français a nettement dépassé les objectifs en 2021 et réduit sa dette à un plus bas niveau historique. Désormais pleinement focalisé sur les marchés de l'électrification, Nexans se considère en bonne place pour saisir tout le potentiel de la transition énergétique.

Des résultats exceptionnels pour Nexans, surtout comparés à ceux qu'affichait le groupe il y a une dizaine d'années, face à une forte pression concurrentielle dans des marchés historiques tels que la haute tension terrestre et empêtré dans ses propres problèmes opérationnels notamment dans les câbles sous-marins. Les chiffres de l'exercice écoulé témoignent de l'éclatant redressement de l'entreprise au terme de son plan stratégique triennal "New Nexans" entamé en 2019. Une réussite saluée par la Bourse, avec un bond du titre de 5,19% à 81,05 euros vers 10h mercredi, mais également par l'agence S&P Global Ratings qui relève la note de crédit de Nexans.

En 2021, le chiffre d'affaires de Nexans calculé selon les standards de l'industrie, c'est-à-dire à cours du cuivre constant soit en l'occurrence 5000 dollars la tonne (l'ensemble des fabricants répercutant automatiquement les variations du cours du métal aux clients), a progressé de 6% par rapport à 2020 pour atteindre 6,054 milliards d'euros, en croissance organique de 8,3%, porté par une forte demande et une gestion favorable du mix/prix (à titre indicatif, non retraitée de l'inflation des cours du cuivre, la croissance organique atteint +26%).

L'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) a grimpé de plus de 33% à 463 millions d’euros, matérialisant un taux de marge d'Ebitda de 7,6%, en hausse plus de 1,5 point par rapport à 2020 (et pratiquement le double de ce qu'elle était il y a dix ans), grâce à une croissance sélective, à une gestion efficace de l’approvisionnement en matières premières et de l’inflation des coûts, et à une réduction de la complexité structurelle grâce au plan New Nexans.

Une dette nette au plancher

La progression du résultat opérationnel atteint +37%, à 338 millions d'euros, tandis que le résultat net a plus que doublé à 164 millions d'euros. De quoi envisager la distribution d’un dividende de 1,2 euro par action au titre de l’exercice , en hausse de +71% sur un an.

En parallèle la dette nette a encore diminué pour atteindre un point bas historique de 74 millions d’euros (contre 179 millions d’euros au 31 décembre 2020), du fait des éléments suivants, grâce notamment à un cash-flow opérationnel de 389 millions d’euros, dont un free cash-flow de 179 millions.

Dans la foulée, S&P Global Ratings a relevé de BB à BB+ la note de crédit long terme attribuée à Nexans, soit la plus haute de la catégorie "spéculative". Autrement dit, Nexans n'est plus qu'à un un cran d'une note "Investment Grade", qui est un critère d'éligibilité obligatoire pour certains investisseurs obligataires.

"Nos résultats de l’année 2021 démontrent que nous sommes parfaitement en ligne avec les étapes qui structurent notre vision industrielle à 10 ans "New Nexans", présentée à l’été 2018, et dont nous venons de clore le premier chapitre. Place à présent à la seconde étape, pour transformer le groupe en un pure player de l’électrification présent sur l’ensemble de la chaine de valeur. Nous sommes confiants, nous sommes déterminés. Notre stratégie "Winds of Change" est clairement définie et notre feuille de route parfaitement établie. Nous la suivons pas à pas et aussi rigoureusement qu’au cours des trois dernières années", a affirmé le directeur général Christopher Guérin. "Nexans repose sur des fondations solides, nous allons saisir la dynamique de la transition énergétique et libérer tout le potentiel de l'entreprise."

En ligne avec son ambition "d’électrifier le futur" et le nouveau volet 2022-2024 du plan, Nexans dit aborder "avec confiance" le nouvel exercice. En 2022, la direction anticipe un Ebitda compris entre 500 et 540 millions d’euros et une génération de trésorerie (free cash-flow) normative entre 150 et 200 millions d'euros.

Guillaume Bayre