Neovacs : Levée de fonds de deux millions d'euros

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce avoir demandé les tirages d'une tranche d'ORNANE, souscrite par HBR Investment Group, et d'une tranche d'OCEANE-BSA, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund, de valeurs nominales de 1.000.000 euros chacune.



Le produit sera destiné à financer son plan stratégique, comprenant deux programmes existants de recherche clinique, de l'investissement dans des BioTech ou MedTech et le nouveau fonds d'amorçage dédié à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et d'autres pandémies.



Par ailleurs, la société de biotechnologie informe que, compte tenu d'un contexte particulier au premier semestre et d'une transition managériale en cours à la direction financière, la publication des résultats semestriels devrait intervenir courant novembre.



