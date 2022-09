Navya : Les commandes de navettes autonomes s'enchaînent pour Navya

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la mobilité autonome a signé un contrat avec le groupe américain Beep qui a augmenté de plus de moitié sa flotte de navettes Navya, avec huit unités supplémentaires. Cette commande envoie également un signal positif sur les perspectives du marché aux Etats-Unis.

Navya enchaîne les contrats. Le groupe avait déjà signé la semaine dernière la vente d’une navette à une collectivité territoriale en Allemagne, une terre de promesse pour le spécialiste des véhicules autonomes.

Cette fois la commande est d’une ampleur bien plus importante. Un gros client américain de l’entreprise, le fournisseur de mobilité autonome Beep, a décidé d’acheter huit véhicules autonomes supplémentaires, portant à 22 la flotte totale de navettes Navya qu’il opère.

"Cette nouvelle commande est significative dans la mesure où elle marque une période de passage à l’échelle pour Beep avec une multiplication des appels d'offres autour des navettes autonomes aux États-Unis", s’est réjouie la société dans un communiqué.

Cette commande permettra à l'entreprise basée à Lake Nona, en Floride, de "faire face à la demande croissante des États-Unis pour les solutions de transport autonome qui répondent de manière pratique, flexible et rentable aux défis non seulement de la mobilité, du développement durable, mais également de la sécurité et de la pénurie de personnel", a assuré Navya.

Un potentiel de 40.000 véhicules en Amérique du Nord à l'horizon 2030

Avec ces huit navettes supplémentaires, Beep pourra "couvrir de nouveaux services et projets de premier et dernier kilomètre dans des environnements variés: communautés, centres-villes, universités, aéroports, etc.", poursuit le groupe.

"Cette nouvelle commande témoigne de l'accélération du marché américain ainsi que de la montée des volumes. (…) L’intensification de la demande aux États-Unis annonce l’évolution à venir pour les navettes autonomes dans d’autres continents", a déclaré Sophie Desormière, présidente du directoire de Navya, citée dans le communiqué du groupe.

A fin 2021, la base installée de véhicules de Navya en Amérique du Nord s’inscrivait à 31 navettes, soit une part de marché de 40%. Le groupe estime le potentiel de ce marché à 40.000 véhicules à l’horizon 2030 pour les véhicules autonomes de catégorie 4 (une conduite automatisée presque totale mais limitée à certaines routes), contre 28.000 en Europe à la même date, et 31.000 en Asie-Pacifique.

Les semestriels publiés dans deux semaines

Cette importante commande permet à l’action Navya d’accélérer en Bourse. Le titre s’adjuge 12,8% à 0,2720 euro en début d’après-midi et a connu une pointe à +20% en fin de matinée. L’action reste néanmoins en baisse d’environ de près de 70% depuis la mi-juillet. Le titre Navya a été pénalisé notamment par la décision du groupe de recourir, fin juillet, à une émission d'OCABSA, pour un montant total de 36 millions d’euros.

Ce mode de financement, qui associe des obligations convertibles en action (OCA) à des bons de souscriptions en action (BSA), permet à des entreprises fragiles et exclues du marché du crédit de trouver rapidement de l’argent frais pour assurer leur fonctionnement. Néanmoins, ce procédé s’accompagne généralement d’une forte dilution pour les actionnaires car l’intermédiaire financier qui souscrit ces titres a ensuite vocation à céder les actions obtenues sur le marché. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a plusieurs fois alerté sur les risques liés à ces instruments.

Navya avait estimé fin juillet que cette ligne de financement OCABSA lui permettrait d’être en mesure de faire face à l’ensemble de ses échéances sur douze mois.

Navya publiera ses résultats du premier semestre le 27 septembre.

