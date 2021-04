Navya : La conclusion d'un nouveau partenariat technologique relance Navya en Bourse

(BFM Bourse) - Après un parcours en berne depuis le début de 2021, l'action du spécialiste lyonnais des systèmes de conduite autonome signe mardi l'une des plus fortes performances du marché parisien à l'annonce de la signature d'un partenariat avec REE Automotive, concepteur d'une plateforme innovante pour les véhicules électriques récemment introduit au Nasdaq.

Navya au rebond en Bourse mardi. Le cours du groupe originaire de Villeurbanne enregistre une progression de 9,01% (la meilleure performance de l'ensemble du SRD) à 2,85 euros dans la première heure de cotation, à la suite de l'annonce d'un partenariat avec REE Automotive. Basé à Tel Aviv, en Israël, avec des filiales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, et coté au Nasdaq américain depuis février, REE a été fondé par deux pionniers des nouvelles mobilités, Daniel Barel et Ahishay Sardes, à l'origine d'une gamme de plateformes reconnues comme extrêmement polyvalentes.

Le principe retenu par REE, baptisé REEcorner, est d'intégrer les composants critiques du véhicule (direction, freinage, suspension, transmission et contrôle) dans les passages de roues, grâce à une technologie "x-by-wire". Le premier avantage est d'offrir un plancher totalement plat, permettant au constructeur utilisant cette plateforme de designer et d'aménager entièrement à sa guise le véhicule, qu'il s'agisse de transporter des passagers ou un chargement, en disposant d'un espace maximal. Cette solution offre en outre une modularité maximale, sans contraintes liées à la taille du véhicule (il suffit d'étendre les dimensions du plancher), à la source d'énergie utilisée ou au mode de conduite (humain ou autonome).

Les deux entreprises ont signé un accord de collaboration pour le développement d’un système de conduite autonome de niveau 4 intégrant la technologie REEcorner et les solutions de conduite autonomes de Navya.

Ce partenariat avec un acteur déjà bien reconnu -REE Automotive a été valorisé 3,6 milliards de dollars à l'occasion de sa fusion en février avec la Spac 10X Capital Venture Acquisition Corp, financée par Mahindra & Mahindra, Magna International et Koch Strategic Platforms- amène les investisseurs à se réintéresser à Navya, dont le cours avait corrigé de pratiquement 50% par rapport à son pic de 2020, atteint à la fin novembre.

Après un spectaculaire rebond en 2020 (soit une variation annuelle de +289%), l'action Navya s'est en effet montrée à la peine depuis le début de l'année, pénalisée notamment par la publication d'un chiffre d'affaires en net repli et par l'allègement du fonds 360 Capital Partners au capital.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse