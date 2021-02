Navya : Après un quasi-quadruplement en 2020, la réalité des ventes de Navya déçoit

(BFM Bourse) - Le cours du spécialiste lyonnais des véhicules autonomes recule encore mercredi dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires annuel, accumulant ainsi 20% de repli depuis le début de 2021.

Le cours de Navya est-il allé trop haut trop vite l'année dernière? Sur l'ensemble de 2020, l'action de la firme de Villeurbanne spécialisée dans la conception et la production de véhicules et navettes autonomes a connu une envolée de 290% (c'est-à-dire pratiquement une multiplication par quatre). Une ascension soutenue par la poursuite du déploiement de sa technologie non seulement en France, mais à l'international, Navya étant présent dans 22 pays au total, notamment en Asie et au Moyen-Orient où l'appétit pour les systèmes de conduite autonome est particulièrement marqué. Ce faisant la capitalisation du groupe était montée à 114 millions d'euros au 31 décembre.

Mais alors que les investisseurs se sont montrés plus prudents depuis le début d'année à l'égard des actifs à risque dans leur ensemble, le parcours de Navya tourne à la correction à ce stade de 2021. Le repli atteint désormais 20%, avec ce mercredi un repli supplémentaire de 2,88% à 3,04 euros dans le sillage de la publication du chiffre d'affaires annuel.

Si le groupe a pu réaliser plus de 100 déploiements d’expérimentations à travers le monde, son chiffre d'affaires s'est au contraire contracté de 29% à 10,668 millions d'euros en 2020 avec 23 navettes Autonom Shuttle vendues, contre 43 en 2019. La base installée atteint ainsi 182 véhicules.

"La transformation du modèle de Navya engagée il y a 18 mois impacte de manière anticipée et temporaire nos revenus", a expliqué le président du directoire, Etienne Hermite. Plutôt que la vente de matériels, Navya priorise désormais le développement d'un système de conduite autonome et une gamme de services associés. Du reste, l'activité services a progressé de 15% quant à elle, pour atteindre 3,4 millions d'euros de facturations (31% du chiffre d'affaires contre 19% en 2019)

"Notre premier objectif est de faire progresser notre technologie grâce aux expérimentations auxquelles la société contribue pour préparer la commercialisation de services d’autonomie de niveau 4, sur l’ensemble de nos plateformes. En 2020 malgré la crise sanitaire qui a handicapé nos partenaires et contraint nos déplacements, nous avons franchi des étapes importantes, comme les opérations sans safety driver à Châteauroux en France et à Mayo Clinic aux Etats-Unis", a ajouté le dirigeant. "Par ailleurs, le renforcement de la structure financière de la Société nous permet de continuer à investir dans le développement de notre technologie en 2021, positionnant Navya comme un acteur incontournable pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 4, en France et à l’international".

La société continuera au cours des prochains semestres à consacrer l'essentiel de ses moyens au développement de sa technologie. "Les avancées technologiques seront progressivement déployées sur le terrain dans le cadre d’expérimentations telles que les navettes et les tracteurs logistiques. En parallèle, Navya œuvre à renforcer son réseau de partenaires de distribution et à préparer l’industrialisation de ses solutions pour accélérer la mise sur le marché des systèmes de conduite autonomes de niveau 4".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse