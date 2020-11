Navya : Comment Navya compte devenir incontournable pour les navettes autonomes en Asie

(BFM Bourse) - Le titre Navya atteint désormais les 200% de hausse depuis le 1er janvier à la faveur d'un nouveau bond enregistré vendredi. La ligne de production de son partenaire sud-coréen est désormais opérationnelle. Le groupe a l'ambition de "confirmer sa position de leader sur le marché asiatique des véhicules autonomes".

Les nouvelles positives s'accumulent pour le spécialiste rhodanien des véhicules autonomes. Trois mois après le lancement d'un service de navettes en autonomie complète de niveau 4, sans opérateur de sécurité à bord, Navya franchit en effet un nouveau cap en Asie, "région particulièrement portée sur les nouvelles formes de mobilité offrant de solides perspectives de croissance", avec une ligne de production désormais opérationnelle en Corée du Sud, dans un complexe de 6.000m² de son partenaire local ESMO Corporation.

Les deux groupes avaient annoncé fin juin 2019 la conclusion d'un partenariat stratégique portant sur le développement conjoint d'activités de R&D, la formation d'une alliance industrielle pour optimiser les coûts de production et le support opérationnel, ainsi que sur la distribution des produits Navya en exclusivité en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Ce protocole d'accord prévoyait le placement, par Navya, d'obligations remboursables en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes, entièrement souscrites par Esmo pour un montant de 20 millions d'euros. Et après avoir finalisé l'émission obligataire en février dernier, après un délai de trois mois accordé par Navya à Esmo, ce dernier est devenu le deuxième actionnaire du groupe avec près de 20% du tour de table, derrière l'actionnaire historique du groupe Robolution Capital, un fonds géré par 360 Capital Partners qui détient près de 40% du capital.

Navya a récemment renforcé ses partenariats stratégiques établis avec ESMO Corporation et ST Engineering Land Systems (STELS) "lui permettant d’optimiser son organisation et d’accroître sa présence en Corée du Sud et à Singapour, deux marchés identifiés comme à très fort potentiel par le cabinet KPMG" précise le communiqué publié ce jour. Pour rappel, Navya dispose d’une base installée de 41 navettes en Asie-Pacifique, et a également entamé le déploiement au Moyen-Orient, qualifiées de "zones très favorables" par le président du directoire Etienne Hemite. "Cela nous permet de comprendre les besoins de nos clients dans différentes régions du monde et de préparer le terrain à un déploiement plus important à mesure que la technologie devient plus mature" expliquait-il dans une interview données à BFM Bourse en octobre.

Réduire les coûts de fabrication

Cité dans le communiqué, le PDG du partenaire coréen Jeong Hun Kim se dit "fier d'apporter l'expertise industrielle et le savoir-faire d'Esmo Corporation pour coproduire l'Autonom Shuttle de Navya que nous considérons comme un produit à la pointe de la technologie". Il fait également preuve d'ambition et estime "pouvoir réduire le coût de fabrication du véhicule grâce à un approvisionnement local pour être encore plus compétitifs et, ainsi, confirmer la position de leader de Navya sur le marché asiatique des véhicules autonomes".

Si l'information n'a pas encore fait l'objet d'une communication officielle par Navya, la livraison de courriers par des navettes autonomes est actuellement en train d'être testée par la poste locale au campus Sejong de l'université de Corée du Sud jusqu'à fin novembre. Un test qui sera ensuite étendu "aux collèges de tout le pays, ainsi qu'aux grands complexes industriels", selon des informations de Korea.net, portail web officiel du gouvernement sud-coréen.

Dans le même communiqué, Navya a également annoncé "la création d’une entité de services à Singapour avec l’accompagnement financier de ST Engineering Land Systems" (STELS), qui collabore avec Navvya depuis plusieurs années. "Navya et STELS ont ainsi lancé plusieurs expérimentations marquantes, comme celle de Gardens by the Bay, un site touristique situé en plein centre de Singapour. De nouvelles expérimentations au sein de sites fermés sont actuellement en cours de développement et devraient être déployées très prochainement" est-il indiqué.

Envolée de 200% en Bourse depuis janvier

Pour accompagner le renforcement de ce partenariat, Navya crée donc une filiale à Singapour, Navya Systems, avec une équipe dédiée à la gestion des déploiements, de la maintenance et de la formation, "avec un double objectif : garantir une très haute qualité de service aux clients asiatiques et accélérer le transfert de compétences".

"Nous sommes ravis de la décision de Navya de constituer une équipe à Singapour. Cela renforcera notre capacité à accompagner nos clients dans leur démarche vers des services autonomes et contribuera à accélérer l'adoption généralisée de véhicules autonomes à Singapour" affirme Hoe Yeen Teck, responsable du transport autonome du géant singapourien (qui pèse près de 8 milliards d'euros) spécialisé dans la défense, la technologie et l'ingénierie.

L'annonce produit son effet en Bourse, où le titre décolle de 11,6% à 3 euros peu avant 12h, et revient ainsi à proximité de son sommet (en séance) touché à 3,5 euros mi-octobre dernier, après être retombé à 1,85 euro le 28 octobre dernier. L'action Navya affiche ainsi de nouveau une progression de 200% depuis le début de l'année, pour une valorisation boursière de près de 90 millions d'euros.

À titre de comparaison, la start-up Nuro créée par deux anciens ingénieurs de Google et spécialisée dans les robots de livraison, qui a déjà Walmart et Kroger comme clients, a levé 500 millions de dollars début octobre dernier, valorisant le groupe quelque 5 milliards.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse