Natixis : Nouveau responsable mondial dans la santé

(CercleFinance.com) - Natixis annonce qu'Antonin Rigaudière a été nommé responsable mondial du groupe industrie santé de Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) le 7 janvier dernier.



Cette nomination fait partie de la stratégie de Natixis CIB de renforcer son expertise dans le secteur de la santé, identifié comme l'un de ses huit industries coeurs dans le plan stratégique BPCE 2024, et de doubler ses revenus dans le secteur d'ici 2024.



Fort de près de vingt ans d'expérience dans les fusions & acquisitions, Antonin Rigaudière a la responsabilité de développer le dialogue stratégique de Natixis CIB avec ses clients dans le secteur de la santé.



Par le passé, Antonin Rigaudière avait notamment travaillé chez HSBC, BNP Paribas, Air Liquide ou encore plus récemment chez Barclays en tant que responsable de la couverture du secteur de la santé pour les clients français et belges.



