Nasdaq Composite : Voie ouverte vers un nouveau test de moyenne mobile courte

(BFM Bourse) - Alors que les indices généralistes ou élargis de la cote américaine (Dow Jones et S&P500 pour ne pas les citer) ont terminé la séance de jeudi dans le rouge, le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, s'est offert le luxe d'une dernière partie de séance en fanfare, avec inscription d'un nouveau zénith (sommet absolu) en données de clôture (+0,53% à 10 547 points). Il devrait ouvrir légèrement dans le rouge ce jeudi, en restant sur des niveaux d'une très grande fermeté, comme si les risques épidémiques n'avaient aucune emprise sur lui, et comme si la bipolarisation technologique en cours, avec à terme l'imperméabilité des marchés, des produits et services, et de la technologies américains et chinois, tournerait forcément en faveur des Etats-Unis.

Selon les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité sur les statistiques de la pandémie de Covid-19, la situation américaine est pourtant angoissante, avec en particulier un record du nombre de nouveaux cas quotidiens aux Etats-Unis jeudi, nettement au-delà des 60 000. Après un palier autour de 30 000 sur les mois d'avril et de mai, ce nombre (sinistre indicateur "avancé") est en pleine explosion. Les Etats-Unis comptent à ce jour près de 3 120 000 cas recensés positifs au Covid, pour plus de 133 000 décès.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avertit clairement: la pandémie est en phase d'accélération dans certaines régions du monde (Brésil, Etats-Unis, Inde, Australie) et le pic n'est pas encore atteint.

Au chapitre macroéconomique jeudi, les opérateurs ont pris connaissance d'un tassement plus fort que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, pour la semaine 27. Toujours sur le front de l'emploi, hier, les opérateurs ont pris connaissance mercredi des nouvelles offres d'emplois aux Etats-Unis (Job Openings and Labor Turnover Survey), et elles sont au-dessus des attentes. L'US Bureau of Labor Statistics précise: "Les offres d'emploi ont augmenté à 5,4 millions le dernier jour ouvrable de mai. Ces améliorations sur le marché du travail reflètent une reprise limitée de l'activité économique qui avait été réduite en mars et avril en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et des efforts pour la contenir". Des chiffres qui viennent compléter un tableau réjouissant quant à la résilience du marché de l'emploi américain, telle qu'illustré jeudi avec le rapport fédéral NFP de juin.

Ce vendredi, les différents indices des prix à la production, publiés une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, ont nettement déçu, quelle que soit l'assiette. En particulier, hors alimentation et énergie (éléments juge volatils), les prix à la production de juin ont baissé en rythme mensuel de 0.3%, là où en moyenne, les économistes et analystes interrogés voyaient ces "prix producteurs" grappiller 0.1%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec sept clôtures consécutives au-dessus du seuil hautement psychologique des 10 000 points, et une moyenne mobile préservée en données de clôture depuis l'enchaînement gap + marubozu du 06 avril, le camp acheteur achève d'exprimer sa détermination, dans un mouvement qui ne s'essouffle que très légèrement. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

On gardera à l'esprit qu'un regain de volatilité ponctuelle sur formation de jambe baissière ce mois-ci peut prendre forme, à terme. La structure de la bougie de mardi en marteau est une première alerte. Elle ne constitue pas une alerte majeure dans l'immédiat au regard du positionnement dudit marteau inversé par rapport à la bougie précédente. Néanmoins, la voie vers un nouveau test de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) est ouverte.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime