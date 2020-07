Nasdaq Composite : Vers une phase de consolidation élargie ?

(BFM Bourse) - La prudence est de mise sur les valeurs technologiques en ce début de semaine, après le reflux de la semaine passée, catalysée en grande partie jeudi avec des chiffres décevants sur l'emploi. Le secteur hautement stratégique des semi-conducteurs et les GAFAM vont rester sous haute surveillance, dans un marché qui "plafonnent". L'ambiance est en effet alourdie par les tensions géopolitiques avec Pékin, et par la crise sanitaire, loin d'être terminée.

Côté géopolitique, la fermeture du Consulat chinois de Houston est le dernier épisode en date de cette nouvelle guerre froide. Cette représentation diplomatique est considérée par Washington comme "plaque tournante de l'espionnage" chinois et "du vol de propriété intellectuelle" américaine. Pékin a ordonné la fermeture du consulat des Etats-Unis dans la grande ville de Chengdu (sud-ouest).

Déjà alimentées par les différends commerciaux et les accusations mutuelles sur l'origine du Covid-19, les tensions sino-américaines étaient (re)montées d'un cran ces dernières semaines avec l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Les mots fusent désormais, sans retenue. Mike Pompeo, en déplacement à Londres la semaine dernière, ne se privait pas de parler de "menace" en parlant de la Chine, réitérant des propos tenus en janvier : "principale menace de notre époque".

Au chapitre sanitaire, sur le seul territoire américain, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, plus de 4 200 000 cas positifs sont recensés, pour plus de 145 000 décès. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé de la planète. Seul petit point encourageant: le nombre de nouveau cas quotidien, qui connaissait il y a quelques jours un pic vers 80 000, reflue enfin. La tendance reste à confirmer.

Côté statistiques ce lundi: signaux contrastés sur les commandes de biens durables pour le mois de juin, avec une progression de 7.3%, au-dessus des attentes pour l'assiette la plus large, et de 3,3%, sous les attentes, pour l'assiette corrigée des équipements de transports. Vendredi, l'indice PMI manufacturier, en toute première estimation pour le mois de juillet, est ressorti sous les attentes, à 51.3. La composante services est même repassée sous la barre des 50, barre qui sépare pour rappel, par construction, une contraction d'une expansion du secteur considéré. La comparaison par rapport aux mêmes indicateurs en Europe a eu davantage d'impact sur les changes que sur les actions.

Côté valeurs, à suivre la très en vue biotech Moderna, qui a annoncé de récents progrès dans son processus devant penser à la conception, fabrication et commercialisation d'un vaccin anti Covid. Les essais entrent en phase III alors que l'Etat américain injecte près d'un demi milliard de dollars au capital.

En trois séances la semaine dernière, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a parcouru à la baisse l'ampleur initiale du cadre de consolidation définie par la bougie du 13 juillet. Au point de venir tester sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), courbe de tendance de court terme qui fait office de support depuis le gap haussier ample du 06 avril. Une clôture en deçà ne viendrait pas remettre en question d'un seul coup la résilience dont a fait preuve l'indice depuis, mais constituerait un premier signal militant vers davantage de prudence. La vague d'achat deviendrait alors moins inconditionnelle.

Vendredi, l'indice a clôturé juste sur cette moyenne mobile à 20 jours après avoir passé une bonne partie de la séance en deçà. Avis de prudence, dans ce qui pourrait devenir l'amorce d'une phase de consolidation élargie.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

