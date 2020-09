Nasdaq Composite : Vers un verrouillage des gains estivaux

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, sans formellement inscrire de nouveaux zéniths en données de séance, a clôturé vendredi en hausse de 0,60%, au lendemain des annonces des nouvelles orientations stratégiques de la Fed, en "levée de rideau" d'un symposium de Jackson Hole bien particulier cette année, puisque les grands argentiers de la planète n'auront pas eu le loisir de crapahuter dans les sentiers de la vallée éponyme du Wyoming: en raison de la crise sanitaire, le symposium s'est tenu en ligne (visioconférence). Davantage de retenue est attendu à très court terme sur les marchés d'actions outre Atlantique.

Le Président de la Fed a donné jeudi les grandes lignes de l'inflexion stratégique de la Fed pour les années à venir. Il a officialisé une inflexion majeure de la politique de l'institution en affirmant qu'elle se laisserait guider avant tout par le niveau de l'emploi, quitte à laisser "modérément" filer l'inflation au-delà de son objectif de 2% de hausse annuelle des prix. Schématiquement, ce seuil ne devient plus une limite haute mais un objectif à atteindre en moyenne dans la durée, ce qui signifie que la Réserve fédérale tolérera un niveau supérieur s'il le faut pendant un certain temps, après une phase d'inflation trop faible. Le message envoyé est celui de l'assurance d'un soutien monétaire dans la durée.

Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest, a commenté; "la réunion du 28 août a permis à Jerome Powell de préciser sa politique monétaire pour les trimestres à venir. La priorité actuelle est bien l’emploi et non plus l’inflation. La FED pourrait laisser l’inflation dépasser ponctuellement son objectif car elle ne vise désormais plus une inflation de 2% qu’en moyenne et sur la durée. Cette annonce laisse augurer une longue période sans hausse des taux. C’est donc un discours important dans la mesure où il fixe un cap clair pour au moins les deux prochaines années. Tout pour la croissance, l’inflation devient une variable secondaire."

"Jerome Powell n'a fait qu'officialiser le virage ultra accommodant pris par la banque Centrale américaine depuis le début de la crise du Covid-19.", a commenté Eric Bourguignon, membre du Directoire de Swiss Life AM. "En évacuant le risque inflationniste de ses préoccupations, il a en effet implicitement reconnu que les taux directeurs de la Fed seraient maintenus durablement bas.", a poursuivi M. Bourguignon.

Au chapitre statistique vendredi: côté américain, si les signaux sur la balance commerciale et les données préliminaires de stocks des grossistes (juillet) sont plutôt décevants, la dynamique des revenus (+0,4%) et dépenses (+1,9%) des ménages a en revanche nettement dépassé la cible. Par ailleurs, le PMI de Chicago est ressorti en ligne avec les attentes, tout comme les données révisées des prévisions d'inflation sur un an (U-Mich) à 3.1%. Les données révisées U-Mich concernant la confiance du consommateur ont en revanche très agréablement surpris à 74.1, contre 72.5 en juillet.

Le programme est pauvre sur ce point aujourd'hui. On signalera tout de même que le PMI chinois pour l'industrie (août), publié dans la nuit, est ressorti à 51 points, en ligne avec les attentes. A suivre demain en point d'orgue statistique de la journée, le PMI industriel (ISM) américain, attendu en hausse à 54.5.

A noter côté valeurs, les "split" (division de nominal) sur les actions Apple (par 4) et Tesla (par 5). Toutes nos explications ici.

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11129.00 points relancerait la pression vendeuse.

