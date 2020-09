Nasdaq Composite : Vers un épisode de prises ponctuelles de profits

(BFM Bourse) - Les probabilités de prises de profits se renforcent sur le Nasdaq Composite (+0,98% à 12 056 points) qui a une nouvelle fois, hier, inscrit de nouveaux sommets absolus, dans des volumes épais. Apple (-2,07% à 131,40$) et Tesla (-5,83% à 447,37$), deux stars de la tech ayant finalisé leur OST de division du nominal en début de semaine, pourrait donner le ton.

Les investisseurs vont rester attentifs aux baromètres d'activité, en particulier dans les services (ISM Services) et à la santé de l'emploi, à la veille de la publication du rapport NFP (Non Farm Payroll), rapport fédéral sur l'emploi privé. En moyenne, les économistes et analystes interrogés s'attendent à des créations de postes (hors agriculture) dans le secteur privé de l'ordre 1 380 000, et à une baisse du taux de chômage sous la barre des 10% de la population active.

Hier, l'enquête ADP donnait un avant-goût un peu amer, en mettant en évidence un niveau de création de postes dans le secteur privé très décevant, à 428 000, presque trois fois sous les attentes. Et dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance des nouvelles inscriptions aux allocations chômage, pour la semaine 35, en baisse à 881 000, battant la cible.

A suivre l'indice PMI non manufacturier au sens de l'Institute for Supply Management (ISM) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée. Dans l'immédiat, la formation d'une phase de prises de bénéfice s'engage.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12500.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime