Nasdaq Composite : Vers les 13000 (nouveau record)

(BFM Bourse) - Le Nasdaq reste l'indice le plus fort et c'est le seul à avoir terminé en progression hier soir. L'ouverture est attendu en légère hausse, et le Nasdaq Composite devrait aller checher la zone des 13000 points, zone psychologique, pour de nouveau records en séance.

Côté statistiques, les prix à la consommation sont ressortis inférieurs aux attentes, à 0 au lieu de 0.2% de progression à 14h30 et on surveillera le célèbre indice du Michigan à 16h.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice Nasdaq Composite permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

En outre, le RSI reste au-dessus d'une oblique ascendante, et nous n'avons pas de signe de faiblesse pour le moment.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12500 points.

Après le dépassement des 12800, nous devrions aller chercher la zone des 13000 points en séance aujourd'hui.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime