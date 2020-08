Nasdaq Composite : Vers davantage de retenue

(BFM Bourse) - L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, l'indice Nasdaq Composite a, pour changer, inscrit de nouveaux sommets historiques hier (+1,73% à 11 665 points), dans des volumes relativement solides. Davantage de retenue est attendu à court terme, alors que débute un important rendez-vous monétaire.

Dans l'immédiat, les regards des opérateurs, tout actifs confondus, vont en effet se focaliser sur la thématique monétaire, avec tout d'abord une allocution très attendue du Président de la Fed, J. Powell, peu après 15h00 (Heure Française). Les salles des marchés y seront attentives à tout élément permettant d'affiner le calendrier d'action de la Fed, dans un environnement économique, commercial et sanitaire plus qu'incertain. Et ce après le ton pessimiste employé dans les dernières "Minutes" de l'institution. C'est le début du traditionnel symposium de Jackson Hole, qui réunira les grands argentiers de la planète non pas dans le cadre idyllique de la vallée éponyme de l'ouest du Wyoming, mais devant leur écran en téléconférence...

Hier côté statistiques économiques, la dynamique sur le mois de juillet a très agréablement surpris pour les commandes de biens durables, à +11.2% d'un mois sur l'autre, contre 4.4% attendu. Hors équipements de transports, la dynamique, à +2.4%, a également nettement dépassé la cible. Pour le reste des chiffres statistiques "macro" publiés mercredi, signalons la contraction plus forte qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis, indicateur avancé favorable.

Deux publications statistiques importantes viennent d'être publiées, une heure avant l'ouverture des débat sur actions.

Tout d'abord, sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 17 au 23 août sont ressorties quasiment en ligne avec les attentes, avec un peu plus d'1 million de nouvelles inscriptions. Par ailleurs les données préliminaires de la variation de PIB d'un trimestre sur l'autre au T2 sont ressorties à -31.7%, niveau abyssal mais légèrement moins catastrophique qu'attendu, selon l'US Department of Commerce. Il s'agit de la deuxième estimation.

A suivre les ventes de logements en cours à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11129.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime