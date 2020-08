Nasdaq Composite : Une résistance remarquable aux tentations de prises de profits

(BFM Bourse) - Bien qu'attendu en très légère baisse, les cours de l'indice Nasdaq Composite, décoléré à très court terme des indices généralistes et élargis de la cote américaine, devrait continuer d'évoluer sur des niveaux d'une grande fermeté, avec de nouvelles avancées concrètes dans le négociations budgétaires au Congrès américain sur un nouveau volet du plan de relance. Ce redémarrage des discussions intervient alors que pour rappel, Trump a mis ce weekend sa "menace" à exécution en signant quatre décrets qui prévoient des aides diverses pour les chômeurs, les locataires précaires ou encore les étudiants. Ces mesures, contestables en justice, ont été décidées alors que les Démocrates réclamaient un plan de 3.000 milliards de dollars et les Républicains un plan de 1.000 milliards.

Hier les nouvelles offres d'emploi (JOLTS), en dépassant significativement les attentes, sont venues compléter le carnet de santé de l'emploi américain, dont la résilience a été démontrée une fois de plus avec le rapport fédéral du mois de juillet, publié vendredi par le Département du Travail. Pour rappel, le contenu du rapport NFP (Non Farm Payroll) a provoqué vendredi un certain soulagement, avec des cibles dépassées pour le taux de chômage (10.2%), le nombre de postes créées dans le privé (1 763 000, hors emplois agricoles), et la dynamique des salaires (+0.2% en rythme mensualisé). Et dans l'immédiat, les prix producteurs aux Etats-Unis, pour le mois de juillet, ont explosé les attentes. Dans leur assiette la plus large, en rythme mensualisé, l'indice des prix à la production a bondi de 0,6%, contre 0.3% attendu, et de 0.5% hors éléments volatils contre 0.1% attendu.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera un épisode de correction. Nous n'y sommes pas encore.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime