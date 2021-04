Nasdaq Composite : Une pause se profile, sur des niveaux de cours fermes

(BFM Bourse) - Si Wall Street ne cotait pas pour le Vendredi Saint, à l'instar de Paris par exemple, le lundi de Pâques a vu la place américaine reprendre ses cotations, dans de très bonnes dispositions au demeurant. L'indice Nasdaq Composite, qui nous intéresse ici, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a gagné 1,67% à 13 705 points lundi. Une ouverture sous forme de pause se profile ce mardi, les investisseurs digérant la proposition de plan de relance (volet infrastructures) de Joe Biden et le succès massif, à ce stade, de la campagne de vaccination outre Atlantique contre l'infection à SARS-Cov2.

Les marchés ont accueilli la semaine passée avec satisfaction une proposition de plan d'infrastructures (baptisé Build Back Better, ou BBB), d'une enveloppe de 2 000 Milliards de dollars sur 8 ans, sans surprise majeure quant à l'enveloppe. Plan qui serait financé en partie par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Il faut dire que l'enveloppe est plutôt dans la partie basse de ce que qui était attendu. Quoiqu'il en soit, le plan est ambitieux, "historique" selon J. Biden, qui a détaillé des investissements inédits depuis plus d'un demi-siècle, notamment dans les routes, le ferroviaire, le remplacement de canalisations en plomb, le passage à l'énergie verte, notamment dans les services de mobilité de la fonction publique.

Selon John Plassard (Mirabaud), "le plan d'infrastructure de Joe Biden tient toutes ses promesses et pourrait en l'état être adopté avant la fin de l'année. Son financement (à travers des très fortes hausses d'impôts) devrait cependant faire grincer des dents plusieurs personnes dans le camp des Républicains."

Sur le plan statistique, la lumière était dirigée sur l'emploi américain en fin de semaine dernière, en particulier avec, vendredi, le rapport NFP, rapport fédéral sur la santé de l'emploi privé (hors agriculture) au mois de mars. Le nombre de créations de postes a explosé les attentes, à 916 000, contre 468 000 en février. A suivre ce mardi, les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) à 16h00.

La confirmation du reflux du rendement des obligations d'Etat américaines à LT (Treasuries à 10 ans) sous les 1,70% devrait aider à maintenir un degré d'appétit élevé pour les actions.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une nouvelle séance intégralement au-dessus de ce seuil se profile ce mardi, après la combinaison gap haussier + extension haussière immédiate hier. Avis neutre proposé à l'échelle de la séance à venir, qui pourrait se traduire par une amorce de consolidation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime