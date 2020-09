Nasdaq Composite : Une impulsion technique, mais une confiance faillible

(BFM Bourse) - Après une quasi totalité du mois de septembre compliquée à Wall Street, l'heure est au rebond sur les marchés d'actions. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des technos et qui nous intéresse plus particulièrement ici, a déjà repris 2.26% à 10 913 points vendredi. Il devrait rester dans de bonnes dispositions ce lundi. Le marché n'est toutefois pas pleinement rassuré, notamment sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 et la tournure des discussions budgétaires au Congrès.

Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font foi en la matière, 204 762 personnes sont décédés des suites d'une forme grave d'infection au Covid-19 aux Etats-Unis, et le nombre de nouveaux cas quotidiens flirte de nouveau très régulièrement avec le seuil des 50 000.

Focus sur l'épineuse question des négociations autour du budget fédéral au Congrès, qui va à court terme être le moteur des oscillations de la paire de devises Euro / Dollar. Les élus démocrates de la Chambre des représentants travaillent à un plan de soutien de 2.200 milliards de dollars (1 885 milliards d'euros) qui pourrait être soumis au vote cette semaine et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'est dite prête à négocier avec la Maison-Blanche. Pourtant les motifs de blocage sont importants.

John Placard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, énumère: "Les Républicains craignent qu'une trop grande enveloppe allouée aujourd'hui alors qu'il n y a aucune preuve d une deuxième vague de coronavirus impacte leur gestion du budget en 2021 si Donald Trump devait être réélu. Certains membres pensent aussi (sérieusement) que l'envoi d'une aide trop importante aux Américains et aux PME en difficulté pourrait avoir un effet néfaste sur la productivité. Un chômeur pourrait en effet hésiter ou repousser son désir de trouver du travail en recevant un chèque trop « important ». Pensée fortement discutable évidemment. Les démocrates quant à eux ont déclaré que les propositions républicaines ne répondaient pas à un trop grand nombre de besoins urgents."

John Placard synthétise: "Un plan de relance budgétaire est aujourd hui indispensable pour que l économie américaine ne connaisse pas un scénario en W. Cependant de l autre côté de l Atlantique, c est exactement le même cas de figure et Christine Lagarde a raison de demander un « relai d aides » aux gouvernements de tous les pays de l Union européenne (UE). Le salut économique du bloc en dépendra tout comme l évolution des indices boursiers."

Aucun chiffre macroéconomique majeur ne figure à l'agenda ce lundi. Il faut remonter à vendredi pour signaler un indicateur avancé important, qui a nettement déçu la communauté financière: les commandes de biens durables qui ont vu leur rythme de progression retomber à +0.4% mensuellement. Et il faudra attendre demain pour composer avec un incitateur majeur: l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), indicateur très largement suivi dans les salles de marché, la consommation restant traditionnellement le principal moteur de création de richesse outre Atlantique.

Ce mardi marque le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de la présidentielle au début du mois prochain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints, mais un potentiel de réaction de très court terme existe, en l'absence de figure de retournement. Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10300.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime