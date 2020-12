Nasdaq Composite : Une foi inébranlable dans la science, la politique, la monnaie, ...

(BFM Bourse) - Inlassablement, l'indice Nasdaq Composite inscrit de nouveaux sommets sommets absolus, dans difficulté. Hier l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine parvenait à grappiller 0,50% à 12 582 points, dans un marché confiant dans la science pour arriver à bout de la pandémie, et dans la capacité d'entente (au dernier moment, c'est encore mieux !) des camps démocrates et républicains d'aboutir à un accord sur le stimulus package.

Sur ce front budgétaire américain, l'administration Trump a proposé aux Démocrates une enveloppe de 916 Milliards. Une avancée même si le chemin qui sépare les deux camps, est encore long. Démocrates et Républicains ne sont pas encore prêts à se rejoindre, en particulier sur la question de l'assurance-chômage.

Du côté de l'actualité sanitaire, elle est marquée par les avancées du processus réglementaire pour l'homologation des projets de vaccins, notamment l'annonce par l'agence américaine du médicament que les données complètes du vaccin de BioNTech et Pfizer satisfont à ses attentes. Le feu vert pourrait intervenir dès jeudi. La FDA (Food & Drug Administration) emboîterait donc le pas à la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) son équivalent britannique.

Ce qui constituerait un soulagement alors que la flambée épidémique, entre baisse des températures et fêtes de fin d'année, est hors de contrôle outre Atlantique. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, plus de 227 000 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi dernieren 24 heures. Un sinistre record. Autre record, non moins sinistre: les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé de la planète avec plus de 286 000 décès. Face à cela, la Californie a réimposé des mesures de restrictions tandis que le gouverneur de New York menace d'interdire la restauration en salle dans la ville si le nombre d'hospitalisation continue de grimper.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité outre Atlantique, les stocks des grossistes à 16h00, les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00 et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En cassant le plafond des 12 000 points, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a libéré davantage d'énergie acheteuse la semaine passée, sans pour autant exclure le scénario, à terme, d'un pullback, voir celui, contrariant, d'un retour sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Dans tous les cas le trend (biais de fond) reste puissamment haussier. Dans l'immédiat, l'heure est à la respiration légitime des cours, comme l'aura illustré le doji tracé jeudi, dans des volumes quelconques. Il est impressionnant de constater à ce stade l'absence de mouvement d'essoufflement, selon notre batterie d'indicateurs mathématiques d'oscillations, en partie l'indice RSI dit de force relative.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12500.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime