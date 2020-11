Nasdaq Composite : Un scénario électoral qui... galvanise la tech en Bourse

(BFM Bourse) - Le scénario redouté par les marchés, dont la perspective s'était progressivement effacé, a bel et bien lieu. L'élection présidentielle américaine, dont les résultats compilées à l'échelle fédérale ne sont pas encre connus, sont ultra serrés, et l'entrée dans une probable période de contestation se profile. L'élection promise à Joe Biden est en effet loin d'être acquise. Les résultats, encore en cours de dépouillement sont très serrés à l'heure où nous écrivons ces lignes, notamment en raison de la victoire de Trump en Floride, dans l'Iowa, l'Ohia et le Texas, quatre Etats pivots (Swing States), qui entre eux, cumulent pas moins de 91 grands électeurs... Selon le dernier décompte, Joe Biden dispose de 235 grands électeurs, contre 213 pour Donald Trump. Il en faut au moins 270 (soit la majorité absolue) pour remporter l'élection. Le puissant enjeu de la Pennsylvanie va désormais focaliser l'attention.

Néanmoins la perspective désormais envisageable de voir Trump conserver les clefs du Bureau Ovale ne semble pas déplaire aux investisseurs sur géants technologiques, au vu de la dynamique des futures sur indice Nasdaq 100 à quelques minutes de l'ouverture de la Bourse. Les patrons GAFA, entourés avant-Bourse sont au final satisfaits de voir le scénario d'une victoire républicaine encore possible...

Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France avertit toutefois: "Le scénario d'une contestation de l'élection par les deux candidats serait le pire pour les marchés financiers car il freinerait la mise en place de mesures importantes. Cela ajouterait également à l'incertitude concernant la politique étrangère des Etats-Unis et notamment vis-à-vis de l'Europe ou encore de la Chine sur les questions commerciales notamment."

Par mises en place de mesure importante, on pense notamment à l'ambitieux nouveau plan de relance, attendu par les ménages comme par les entreprises, pour faire face aux difficultés liées aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Au chapitre statistique, la journée commence avec les résultats de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP, qui a mis en évidence des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) bien inférieures aux attentes pour le mois d'octobre. Verdict vendredi avec le rapport fédéral NFP sur l'emploi. RAS du côté du déficit de la balance commerciale américaine de septembre, quasiment en ligne avec les attentes des analystes et économistes interrogés. A suivre l'indicateur d'activité PMI Services (ISM) attendu à 57.4 en données finale pour octobre.

Côté valeurs Alibaba Group a violemment trébuché hier (-8,13% à 285,57$), dans des volumes impressionnants de près de 60 millions de pièces, après la suspension du processus d'entrée en Bourse d'Ant, géant du paiement en ligne également créé pat Jack Ma. Paypal a perdu pour sa part 4,23% à 179,81$.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous précisions hier que "dans l'immédiat, un peu d'oxygène pourra être apporté à l'occasion d'une tentative de reprise d'appui sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Réaction de contestation technique qui pourra même se solder par un recouvrement complet du gap baissier du 28 octobre, dont la borne haute vaut 11 361 points." Ce niveau pourrait être approché, voire dépassé, dès l'ouverture. Quant à la configuration de fond, elle reste à ce stade inchangée: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10520.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

