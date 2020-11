Nasdaq Composite : Un peu d'oxygène

(BFM Bourse) - A la veille du verdict (en théorie) des urnes aux Etats-Unis, l'ambiance se détend quelque peu à Wall Street, au vu de la dynamique des futures sur l'ensemble des indices phare à l'approche de l'ouverture. L'appui d'indicateur d'activité encourageants en Europe (PMI by IHS Markit) donne un peu d'air au marché. Vendredi, au lendemain de la publication simultanée des copies trimestrielles des GAFA, l'indice Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, terminait quasiment sur les points bas de la semaine (-2,45% à 10 911 points). A noter que la côte Est des Etats-Unis est passée ce weekend en heure d'hiver, et que par conséquent, nous retrouvons le schéma habituel d'une ouverture de Wall Street à 15h30 (Heure de Paris).

Vendredi côté microéconomie, la loupe était dirigée vers les géants du numérique, qui ont dans l'ensemble déçu le marché avec des précisions décevantes pour le T4 (Amazon), une mise en garde contre une année 2021 difficile (Facebook) ou une chute plus marquée que prévu des ventes d'iPhone (Apple). Au chapitre statistique en revanche, carton plein, au sens du dépassement des consensus en tous cas, pour les revenus et dépenses des ménages, l'indice d'activité du PMI de Chicago et les données révisées de l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich). A suivre à 15h45 l'indice d'activité PMI industriel IHS Markit attendu à 53.3, mais surtout, un quart d'heure plus tard, le même type d'indicateur, au sens de l'ISM (Institute for Supply Management), attendu à 60.5. L'impact potentiel en cas d'écart d'écart au consensus est traditionnellement plus fort avec l'indicateur ISM.

Les opérateurs s'intéressent naturellement à la la dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine. Donald Trump, lâché par Joe Biden dans les sondages, sillonne les Etats-Unis à un rythme effréné: hier pas moins de 5 déplacements au programme, avec une foule enthousiaste buvant ses paroles, dans des réunions publiques en pleine air à même le tarmac des aéroports... Selon Vincent Boy, analyste de marché IG France, "Donald Trump a insisté sur le fait que les décomptes tardifs, soit après le 3 novembre, pourraient le conduire à demander à ses avocats d’en analyser le caractère légal. En effet, alors que les démocrates ont poussé leurs électeurs à voter par correspondance, les républicains privilégient le vote direct."

"Ces élections devraient laisser les marchés sous pression, du fait des nombreux cas de figure possibles à l’issue du décompte et des risques d’une remise en cause des résultats", ajoute l'analyste.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, un peu d'oxygène pourra être apporté à l'occasion d'une tentative de reprise d'appui sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Réaction de contestation technique qui pourra même se solder par un recouvrement complet du gap baissier du 28 octobre, dont la borne haute vaut 11 361 points.

Quant à la configuration de fond, elle reste à ce stade inchangée: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

Seul un passage franc sous les 10 500 points, viendrait questionner le sens du directionnel de fond. Sous réserve d'une fédération sectorielle au sein de la tech.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10520.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime