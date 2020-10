Nasdaq Composite : Un peu d'air en ce début de semaine, aucun présage positif toutefois

(BFM Bourse) - L'avancée au-delà du gap baissier du 17 septembre, toute la semaine passée, aura été balayé vendredi par un mouvement de reflux (-2,22% à 11 075 points pour le Nasdaq Composite), dans un marché particulièrement nerveux à moins d'un mois d'une élection présidentielle dont la campagne est chamboulée par l'hospitalisation de Donald Trump en raison d'une inflexion par le Covid-19.

Si des informations contradictoires ont circulé ce week-end sur l'état de santé du président américain, les marchés semblent donc retenir le fait qu'il pourrait regagner la Maison blanche dès ce lundi selon les médecins qui le soignent dans l'hôpital militaire où il a été admis vendredi, information rendue publique seulement samedi.

John Plassard (Mirabaud) propose la lecture suivante, sur la maladie de Donald Trump, en se référent au cas Boris Johnson: "Il s'agit tout d'abord de garder la raison, car Donald Trump fait « seulement » partie des 34 millions de personnes infectées dans le monde et des 7.3 millions d'Américains. Cependant, et c'est bien évidemment dramatique à dire, plus le président américain deviendrait malade, plus son « capital sympathie » pourrait s'accroitre. Ce dernier pourrait ainsi refaire quelque peu son retard dans les sondages face à Joe Biden."

Par ailleurs, l'âpreté des négociations budgétaire au Congrès américain fait pression dans les salles des marchés.

"De nombreux désaccords persistent entre les démocrates et les républicains et malgré le discours rassurant de Nancy Pelosi et Steven Mnuchin concernant l'avancée des discussions, les mêmes obstacles bloquent la validation." commentait ce matin Vincent Boy (IG) dans sa note matinale.

Au chapitre statistique vendredi, les opérateurs ont dû digérer un rapport NFP (Non Farm Payroll) très contrasté. La déception est franche concernant les création de postes dans le secteur privé (hors agriculture), à 661 000, manquant complètement la cible (900 000). Cible complètement manquée également pour la dynamique des salaires horaires moyens. En revanche, le taux de chômage, contre intuitivement, repasse sous la barre des 8%, contre 8.4% le mois dernier, selon le Bureau of Labor Statistics.

A suivre à 16h00 le PMI ISM des services.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu, avant entame d'une nouvelle jambe baissière. La succession de deux dojis sur le début de la semaine passée est à ce titre révélatrice de l'état d'esprit du marché. Tout passage franc sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait dégrader la situation de court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime