Nasdaq Composite : Un faisceau d'incertitudes

(BFM Bourse) - Sans appui, ni sur le front des statistiques épidémiques, ni sur celui de la recherche d'un vaccin, Wall Street devrait marquer le pas dès ce mardi, après une timide tentative de rebond lundi. On observera à ce stade une divergence entre cours et volumes depuis jeudi... Ce sont également les incertitudes qui dominent sur la scène géopolitique, avec un nouveau regain de tensions sino-américaines. L'administration Trump a en effet décidé "d'imposer des restrictions commerciales plus strictes au géant des semi-conducteurs chinois Smic", explique David Madden, analyste chez CMC Markets. L’événement du jour se déroulera toutefois après la clôture européenne : après des mois d'invectives par médias interposés, l'heure du face-à-face a sonné entre Donald Trump et Joe Biden, à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous très haute tension.

Incertitudes également sur le budget américain, âprement discuté au Congrès. Les élus démocrates de la Chambre des représentants travaillent à un plan de soutien de 2.200 milliards de dollars (1 885 milliards d'euros) qui pourrait être soumis au vote cette semaine et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'est dite prête à négocier avec la Maison-Blanche.

John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, énumère: "Les Républicains craignent qu'une trop grande enveloppe allouée aujourd'hui alors qu'il n y a aucune preuve d une deuxième vague de coronavirus impacte leur gestion du budget en 2021 si Donald Trump devait être réélu. Certains membres pensent aussi (sérieusement) que l'envoi d'une aide trop importante aux Américains et aux PME en difficulté pourrait avoir un effet néfaste sur la productivité. Un chômeur pourrait en effet hésiter ou repousser son désir de trouver du travail en recevant un chèque trop « important ». Pensée fortement discutable évidemment. Les démocrates quant à eux ont déclaré que les propositions républicaines ne répondaient pas à un trop grand nombre de besoins urgents."

John Plassard synthétise: "Un plan de relance budgétaire est aujourd hui indispensable pour que l économie américaine ne connaisse pas un scénario en W. Cependant de l'autre côté de l'Atlantique, c'est exactement le même cas de figure et Christine Lagarde a raison de demander un « relai d aides » aux gouvernements de tous les pays de l Union européenne (UE). Le salut économique du bloc en dépendra tout comme l'évolution des indices boursiers."

Au chapitre statistique, le principal rendez-vous de la journée, en point d'rogue, est prévu à 16h00 avec la publication de l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), attendu en hausse à 90.0. Deux indicateurs ont déjà été publiés, avec des résultats contrastés. Il s'agit de l'indice S&P Case Schiller des prix immobiliers dans une vingtaine d'agglomérations représentatives, en hausse de 3.9% en rythme annuel, significativement au-delà des attentes, et de la balance commerciale des biens au mois d'août, dont le déficit à -82.9 Milliards de dollars, est source d'une légère déception.

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. D'autant que comme nous le relevions en préambule, la toute récente divergence de dynamique entre cours et volumes invite à la plus grande prudence. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

