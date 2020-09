Nasdaq Composite : Un apport NFP qui offre un soulagement

(BFM Bourse) - Jeudi, l'indice Nasdaq Composite par perdu 4,96% à 11 458 points, dans de puissants volumes. Des prises de bénéfices qui ne remettent pas en cause la dynamique de fond, la force en valeur absolue de ces prises de profits devant naturellement jaugée à l'aune de l'ascension initiale... Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques est dans la phase de définition de l'amplitude d'une vaste consolidation à venir. Les stars de la cote que sont Apple (-8,01% à 120,88$) ou Tesla (-9,02% à 407$) en sont les moteurs.

Les investisseurs viennent de prendre connaissance de la publication, par l'US Bureau of Labor Statistics, du rapport NFP (Non Farm Payroll) pour l'emploi privé au mois d'août. Si les créations de postes atteignent quasi parfaitement la cible à + 1 371 000 postes, la dynamique des salaires horaires moyens (+0.4% en rythme mensuel) et surtout le taux de chômage, explosent la cible. Le taux de chômage fond à 8.4% de la population active.

Le Bureau of Labor Statistics précise: "Ces améliorations du marché de l'emploi reflètent la reprise continue de l'activité économique qui avait été réduite en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et les efforts pour la contenir. En août, une augmentation de l'emploi reflétait en grande partie l'embauche temporaire pour le recensement de 2020. Des gains d'emplois notables également se sont réalisés dans le commerce de détail, dans les services professionnels et aux entreprises, dans les loisirs et l'hôtellerie, et dans les services d'éducation et de santé."

Publié hier, le PMI non manufacturier (ISM) est ressorti en baisse à 56.9, non loin cependant des attentes. Pour rappel mardi, le PMI américain pour l'activité industrielle au sens de l'ISM (Institute for Supply Management), qui est ressorti en hausse pour le mois d'août, significativement au-delà de la cible, à 56.0 points.

Les investisseurs vont continuer à surveiller l'amincissement de l'écart dans les sondages entre Trump et Biden pour l'accession à la Maison Blanche, à deux mois d'une échéance à fort enjeu pour les marchés.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le violent regain de volatilité de jeudi ne change pas le profil technique global.

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

Dans l'immédiat, la formation d'une phase de prises de bénéfice s'engage. Une fois terminée, elle en aura défini l'ampleur d'une vaste consolidation à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12500.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime