Nasdaq Composite : Statu quo sur les marchés

(BFM Bourse) - La demande d'autorisation de mise à disposition urgente du vaccin de Pfizer et Biontech est en cours après la validation de leur test définitif de phase 3 avec 95% de résultat positif contre le Covid-19. Le marché ne semble avant l'ouverture des marchés américains, ne pas y prêter plus attention que cela. Les opérateurs semblent désormais se projeter sur l'après vaccin et surtout sur tous les éléments non précisés jusqu'à présent : prix, date, conditions de stockage etc…

C'est dans cette optique qu'entamera Wall Street aujourd'hui avec d'un autre côté, les cas de Covid qui augmentent aux Etats-Unis. Le nombre de cas augmente avec notamment en Ohio un couvre feu instauré. Les restrictions s'accélèrent et à l'approche du Black Friday, ce n'est pas une bonne nouvelle.

Rien de plus sur le plan macroéconomique aujourd'hui avant demain la publication des demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis. Seule information importante qui a un impact positif sur les marchés, c'est le président de la FED Jerome Powell qui a indiqué conserver tous ses outils tant que la situation économique ne sera pas réellement repartie. Et l'heure sera bientôt au bilan de cette seconde vague, que de commencer à donner des chiffres sur le redémarrage en 2021 une fois la situation sanitaire stabilisée.

Sur le plan des valeurs, Goldman Sachs prévoit de supprimer des postes après en avoir supprimé 400 il y a 3 mois. Après l'annonce de sa venue dans le S&P500, TESLA reçoit les faveurs de Morgan Stanley qui passe à "surpondérer" avec un objectif de cours de 540 dollars, contre 360 dollars auparavant. Apple décide de réduire sa commission sur les ventes d'applications de son App Store.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice Nasdaq en repli de -0.21% hier, devrait ouvrir en légère hausse, insignifiante pour le moment. Les marchés européens n'aident pas avec une légère hausse à la mi-séance. Le Dollar Us se replie mais sans vraiment donner d'impulsion. On gardera par conséquent une certaine neutralité en considérant que le marché aura désormais besoin de nouveautés pour catalyser un prochain mouvement impulsif. La tendance haussière n'est absolument pas remise en question et même si la suite technique logique serait de privilégier une sortie par le haut de cette phase de range de 3 mois entre 10500 et 12000 pts, la conviction forte n'est pas au rendez-vous.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11498.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

