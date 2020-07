Nasdaq Composite : Signaux verts à court terme

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est attendu en hausse ce lundi, après une pause de 3 jours de Wall Street, fermé vendredi 3 juillet à la veille de la fête de l'indépendance des Etats-Unis (Independence Day). L'optimisme inoxydable reste de mise, dans un marché rassuré par les dernières publications macroéconomiques américaines, européennes et asiatiques ces dernières semaines. Et ce alors même que la situation sanitaire est loin d'être sous contrôle, en particulier sur le continent américain.

Sur le front statistique, les opérateurs vont continuer d'assimiler avec soulagement le dernier rapport fédéral sur l'emploi de juin, exceptionnellement publié jeudi. Le rapport a très agréablement surpris par son contenu, qui a confirmé la résilience spectaculaire du marché de l'emploi. Le secteur privé (hors agriculture) a créé outre Atlantique en juin 4 800 000 emploi, contre un consensus qui était légèrement supérieur à 3 000 000. Le taux de chômage a, comme attendu, commencé sa décrue, mais à un rythme plus rapide qu'anticipé, passant de 13.3% fin mai à 11.1% fin juin.

Si ce soulagement porte les actions, en particulier les titres les plus "à risque", les salles des marchés resteront naturellement attentifs au développement de la pandémie de Covid-19, en particulier en Inde, au Brésil et aux Etats-Unis, toujours pays le plus touché de la planète, avec près de 300 000 contaminations. Le nombre de nouveaux cas quotidiens y touchait, au tournant du mois, un pic au-delà des 50 000, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins.

A suivre cette après-midi en particulier l'indique PMI non manufacturier (ISM), attendu exactement sur les point d'équilibre des 50, qui sépare, par construction méthodologique, une expansion d'une contraction du secteur considéré. L'indice tentait de sortir la tête hors de l'eau le mois dernier à 45.4, après un point bas catastrophique à 41.8 en mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec trois clôtures consécutives au-dessus du seuil hautement psychologique des 10 000 points, et une moyenne mobile préservée en données de clôture depuis l'enchaînement gap + marubozu du 16 avril, le camp acheteur achève d'exprimer sa détermination, dans un mouvement qui ne s'essouffle que très légèrement. Avis positif à l'échelle de la séance à venir, tout à gardant à l'esprit qu'un regain de volatilité ponctuelle sur formation de jambe baissière ce mois-ci peut prendre forme, à terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime