Nasdaq Composite : Signaux très rassurants sur l'inflation

(BFM Bourse) - En dépit d'incertitudes nombreuses, tant sur le plan de l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis que sur celui des négociations au Congrès sur le vote d'un nouveau volet du plan de relance, les niveaux de cours restent particulièrement fermes à Wall Street. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaines, subissait hier légitimement quelques prises de profits (-1,69% à 10 782 points), des prises de profits très faibles à l'aune des gains initiaux engrangés. Le relâchement de la pédale de frein devrait précocement être pour aujourd'hui, avec la confirmation de bons signaux sur le front de l'inflation. Après l'indice des prix à la production hier, c'est au tour de l'indice des prix à la consommation de surprendre agréablement la communauté financière.

Les prix à la consommation, mesure phare de l'inflation outre Atlantique, ont progressé de 0.6% au mois de juillet, battant très largement la cible (0,3% pour l'assiette la plus large), selon le Bureau of Labor Statistics. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments jugés volatils), l'indice a également progressé de 0.6%. Sur les douze derniers mois, l'indice progresse d'1%.

A suivre les stocks de brut à 16h30, pour lesquelles une poursuite de la contraction est attendue.

Côté valeurs, un point sur Tesla, qui a annoncé mardi une division par 5 du nominal de ses actions. Il s'agit d'un "split", qui ne change absolument rien à la capitalisation (il y aura 5 fois d'actions). L'intérêt est d'une part de le rendre plus liquide, et d'autre part plus facilement à la portée d'investisseurs particuliers. Au cours de clôture de mardi (1 375$), cela équivaudrait à 275$ l'action. A la fin du mois, les titres au cours ajusté pourront être traités, et les détenteurs d'actions en amont, en recevront quatre autres.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera un épisode de correction. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, le gap du 03 août, vient d'être intégralement comblé, à proximité de la courbe de tendance évoquée, imperturbablement haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10300.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

