Nasdaq Composite : Rien ne va plus ...

(BFM Bourse) - Rien ne va plus sur les marchés qui réagissent violemment au gré des news en provenance des Etats-Unis essentiellement. Entre un plan de relance qui piétine et la suspension de recherche de vaccin pour les groupes pharmaceutiques les plus avancés dans les tests, le cocktail est amère.

Les indices à Wall Street sont attendus à l’ouverture en net recul de plus de 1% alors que les indices européens plongent de -3% pour l’indice DAX et -2.50% sur l’indice CAC40. Les valeurs refuges Dollar US et Yen sont vivement appréciées en période de pic de volatilité sur les actifs risqués.

Démocrates et républicains ne trouvent pas d’accord et plus le temps passe, plus les marchés s’inquiètent de la situation économique. Car en attendant un plan de relance, les entreprises doivent faire face à des mesures de “reconfinement” partiels, et plus globalement une crise sanitaire qui est loin d’être résolue. Sans ces aides, certaines sociétés risquent d’en pâtir si ce n’est pas déjà le cas, avec certains secteurs plus touchés que d’autres.

Pour ne rien arranger, les demandes d’allocations hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ressorties à 14h30, témoignent de la situation. Elles ressortent pire que prévu à 898 000 contre 810 000 attendues. Et celles du mois passé ont été révisées à la hausse à 845 000 contre 840 000 publié initialement. Les demandes sont désormais au plus haut depuis la dernière semaine du mois d'août.

L’indicateur Empire State mesurant le niveau d’activité dans le secteur manufacturier à New York montre l’inquiétude en ressortant à 10.5 contre 15 attendu par le marché. Le peu de données macroéconomiques de la semaine ne donnent pas d'enthousiasme aux opérateurs.

Coté entreprises, Morgan Stanley publie mieux que prévu sur le trimestre, là aussi comme ses homologues précédents, grâce à ses activités de Trading. United AirLines annonce une chute de 78% de son chiffre d’affaires entraînant sur la cote américaine dans son sillage les compagnies aériennes. TIFFANY est satisfait de ses ventes en Chine qui augmentent considérablement avec une activité en reprise aux Etats-Unis.

L’atmosphère est donc tendue sur les marchés qui accusent le coup et le secteur des valeurs technologiques ne devrait pas être épargné à l’ouverture de Wall Street.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Un Pull back au moins pour combler le gap laissé ouvert à 11580 pts serait légitime avant qu'une accalmie puisse avoir lieu. L'échec sous les records historiques qui semblait être une étape acquise démontre que les pics de volatilité peuvent survenir à tout moment. Anticiper le point bas d'un mouvement de panique à court terme n'est pas chose aisée. C'est pourquoi, dans une optique de revenir à l'achat à meilleur compte, attendre un retour sur une zone technique à 11300 pts, proche de la MM20 Daily serait plus judicieux. Wall street a déjà montré dans le passé sa capacité à absorber les mauvaises nouvelles, donc pour les plus actifs, les Ventes sur accélérations baissières devront être sécurisées très rapidement pour ne pas subir un éventuel rebond après la clôture européenne.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11580.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

