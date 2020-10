Nasdaq Composite : Résiste encore à chaque petit moment de tension

(BFM Bourse) - Léger retour d’aversion au risque oui … mais un indice résiste à chaque mouvement de tension aussi léger qu’il soit, l’indice Nasdaq composé de valeurs technologiques considérées comme chères pour certains, offre de la visibilité aux investisseurs.

Quasiment à l’équilibre hier, l’indice Nasdaq évolue dans un petit range au-dessus des 11800 pts. Ses homologues Dow Jones et S&P500 ont tous deux terminé en repli respectivement de -0.55% et -0.63% avec un dollar US qui s’est légèrement raffermi. Les records historiques au-delà de 12000 pts semblent être une formalité.

Mais des inquiétudes subsistent tout de même, et cela concerne les avancées de recherche de vaccin contre le Covid-19 qui est l’élément clé pour faire repartir les secteurs de l’économie les plus touchés que ce soit les cycliques, l’aérien, le tourisme, les détaillants. Les catalyseurs haussiers se trouvent du coté d’un plan de relance aux Etats-Unis dont les espoirs sont pricés par les opérateurs comme s’il ne pouvait y avoir d’autre solution pour soutenir les entreprises le temps que la situation sanitaire s’améliore. Il ne s’agit que d’une question de temps alors que les élections américains approchent à grand pas.

Coté macroéconomie les nouveautés sont maigres avec surtout des perspectives en Europe révisées à la baisse pour 2020 et 2021. La contraction de l’économie en Allemagne a par exemple été revue à la baisse ce matin sur les 2 prochaines années.

Les publications d’entreprises se poursuivent avec des activités de Trading de la part de Golman Sachs lui ont permis de doubler son bénéfice net sur le trimestre à +94% avec également la baisse des provisions pour pertes. Wells Fargo indique voir son bénéfice chuter de 57% sur le trimestre lié à la chute des taux d'intérêt et la hausse des coûts.

L’accalmie semble prendre le dessus depuis 2 séances, même si l’indice “techno” a enchainé les gaps haussiers successifs depuis la semaine passée progressant de +2.45% sur la semaine pour le moment, et +4.56% la semaine passée.

Les gaps haussiers se succèdent même si depuis la séance dernière, un petit sursaut d'inquiétude a limité les velléités haussières sur l'indice. Tant que le gap des 11705 pts reste ouvert, l'indice Nasdaq montre sa force par rapport à ses homologues avec une tendance haussière clairement affirmée. Le petit range de consolidation horaire réalisé hier pourrait laisser place à une nouvelle extraction par le haut en direction de ses records historiques. C'est le scénario privilégié même si le timing d'intervention semble tardif, les valeurs technologiques gardent le vent en poupe sans que l'on puisse anticiper une phase de consolidation plus profonde et ce, tant que les 11705 pts ne sont pas enfoncés à court terme.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11705.00 points.

