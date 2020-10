Nasdaq Composite : Prudence

(BFM Bourse) - A une semaine et demi de l'élection proprement dite du Président américain, les prises d'initiatives sont plus que limitées sur les technologiques cotées outre Atlantique. Troisième doji de rang pour le Nasdaq Composite hier, qui a grignoté sans conviction 0,19% à 11 506 points, alors que s'enlisent les négociations entre Républicains et Démocrates au Congrès au sujet du stimulus package, cette nouvelle enveloppe budgétaire destinée aux ménages et aux entreprises les plus affectées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, contre laquelle aucun vaccin fiable n'est encore sur disponible à très large échelle. un quart seulement des vaccins testés dans le monde n'ont atteint la phase 3 (mesure de l'efficacité et des bénéfices / risques). Le produit miracle promis par Trump avant la fin de son premier mandat n'est donc pas pour demain. À 11 jours de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, les marchés misent désormais sur un succès assez net de Joe Biden tout en guettant des avancées dans les (très difficiles) négociations entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l’économie américaine. Le dernier débat, jeudi, entre Donald Trump et son adversaire démocrate n’a pas vraiment changé la donne. Les deux hommes ont livré des visions diamétralement opposées de la crise sanitaire dans un affrontement moins violent que le précédent mais tout de même marqué par des attaques personnelles.

Au chapitre statistique hier, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée, à 787 000 selon le Département américain du Travail, sont ressorties en nette baisse. Par ailleurs, l'indice des indicateurs avancés (Conference Board), est ressorti légèrement sous les attentes, à +0.7%. A suivre ce vendredi les données avancées, pour le mois en cours, des indicateurs d'activité PMI by IHS Markit.

Côté valeurs, la loupe sera dirigée ce vendredi sur Intel, attendu en forte baisse après une copie trimestrielle décevant, en particulier concernant le CA de l'activité Data Centers.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement des trois dojis évoqués plus hauts, avec positionnement de leur corps par définition très minces en partie basse du corps de la bougie rouge du 19 octobre est peu avenant à très court terme. La plus grande prudence est de mise. Tout passage en clôture sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait accélérer la formation d'une nouvelle phase de correction. Quant à la configuration de fond, il reste inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime