Nasdaq Composite : Précoce remobilisation à l'achat

(BFM Bourse) - Alors que les GAFA ont, sur la première partie de semaine connu un reflux, à mesure que se précisait la victoire législative des Démocrates, la vapeur s'est rapidement inversée hier. L'indice Nasdaq Composite, tiré par le haut par ces poids lourds de la technologie, a gagné 2,56% à 13 067 points, inscrivant un nouveau record historique. Les marchés prennent acte de la double victoire électorale démocrate au Sénat, après les élections en Géorgie. Le basculement de majorité au Sénat donne au prochain Président, Joe Biden, les coudées franches pour mener à bien son programme politique, après un mandat de Trump qui s'achève sans la moindre once de dignité.

En dépit des profondes fêlures au sein de la population américaine révélées ou attisées par la présidence Trump, les marchés apparaissent conclure que la situation politique en 2021 est la meilleure qui soit. L'administration Biden devrait s'attacher à se démarquer en privilégiant la stabilité et la coopération internationale, par opposition à l'imprévisibilité totale et à l'isolationnisme du 45e président des Etats-Unis. La majorité finalement obtenue par le parti du président élu au Sénat devrait permettre de faire plus facilement passer des mesures de soutien cruciales pour un grand nombre de ménages modestes et de petites entreprises. Mais la majorité démocrate est extrêmement mince (elle ne tient littéralement qu'à une voix), ce qui limitera sérieusement la possibilité de voter des réformes ambitieuses au plan de la fiscalité des entreprises notamment.

"Le tandem Biden/Harris ne pourra pas mettre en application son programme en totalité pour plusieurs raisons", avance en effet Bastien Drut, stratégie senior chez CPR AM. "D'abord, il faut rappeler que les divisions au sein du parti démocrate sont fortes entre l'aile gauche et l'aile centriste, et que celles-ci n'ont été que mises en sommeil pendant la campagne électorale. Il faudra composer avec les différentes susceptibilités au sein du parti démocrate. Joe Manchin, sénateur démocrate modéré, est, par exemple, opposé à certaines mesures progressistes qu'il juge « radicales » et sera l'une des personnes les plus à suivre sur les deux ans qui arrivent. La sénatrice de l'Arizona Kyrsten Sinema, une autre modérée, pense, elle, que toute législation majeure doit être négociée avec les républicains."

Dans l'immédiat, le très attendu rapport NFP (Non Farm Payroll), rapport fédéral sur l'emploi américain, devrait contenir les assauts acheteurs. Selon les dernières données du Département du Travail, l'économie américaine a détruit 140 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), contre une cible à +60 000. La déception est lourde, et c'est l'occasion de souligner encore une fois la fiabilité de l'enquête du cabinet en RH ADP, qui, deux jours avant chaque publication du rapport fédéral mensuel NFP, publie une étude. Les estimations d'ADP étaient bonnes. A noter que le taux de chômage baisse légèrement, à 6.7% de la population active américaine, toujours selon le Département du Travail.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime