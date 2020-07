Nasdaq Composite : Plongeon du PIB, publications semestrielles des 4 GAFA

(BFM Bourse) - Menu très copieux ce jeudi pour les investisseurs, avec outre la publication du PIB trimestriel (nous allons y revenir) une batterie de publications des poids lourds du secteur technologique. Facebook ayant décalé d'une journée la publication de ses comptes trimestriels, le quatuor des GAFA (Google via Alphabet, Apple, Facebook, Amazon) se reformera ce jeudi après la clôture US. Pesant 4.800 milliards de dollars, ces quatre-là qui représentent 39% de la capitalisation du Nasdaq 100 publieront donc simultanément. Ironie du sort, les 4 patrons de 4 mastodontes précitées étaient cette semaine en audition devant les Parlementaires américains, sur le thème du respect de la concurrence, de la possibilité de position d'abus de positon dominante (antitrust).

Hier le Nasdaq Composite parvenait à gagner 1,35% à 10 542 points, les investisseurs se montrant soulagés à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed. La puissante instution monétaire n'a pas modifié le cadre général de son dispositif, ni par action directe sur des taux fédéraux déjà au plancher, ni par d'autres leviers, tout en assurant son soutien entier à l'économie. Les investisseurs n'ont eu d'yeux et d'oreilles que pour cette première partie. La seconde a consisté en une mise en garde pourtant claire de Mr Powell, qui considère que la qualité de la reprise économique dépendra très largement de l'évolution de la pandémie, loin, très loin d'être sous contrôle aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé de la planète avec désormais plus de 150 000 victimes du Covid-19. Et les inconnues sur ce point sont immenses, à l'aune des errements de la Maison Blanche depuis les premières vagues infectieuses au printemps.

La macroéconomique a apporté son soutien, avec une batterie d'indicateurs au-delà des attentes, en attendant la publication des données avancées du PIB ce jeudi. Les opérateurs ont pris connaissance de deux indicateurs ressortis au-delà des attentes: la balance commerciale des biens pour juin, dont le déficit n'est "que" de 70.6 Milliards de Dollars, et les stocks des grossistes, indicateurs avancés dont la forte contraction surprise constitue un élément encourageant. Les stocks de pétrole et les ventes de logements en cours ont également agréablement surpris.

Aujourd'hui en point d'orgue statistique de la journée, c'est au tour du PIB d'apporter de la lumière. Déjà publié, une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, le PIB trimestriel (T2) américain est ressorti en données avancées en chute libre de 32.9%, contre un consensus plus pessimiste à -34.5% en données . Quant aux inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 30, avec 1 434 000 nous elles inscriptions, elles battent également, de très peu il est vrai, la cible. Concrètement, ces inscriptions repartent à la hausse, mais moins fortement qu'anticipé.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En trois séances la semaine dernière, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a parcouru à la baisse l'ampleur initiale du cadre de consolidation définie par la bougie du 13 juillet. Au point de venir tester sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), courbe de tendance de court terme qui fait office de support depuis le gap haussier ample du 06 avril. Une clôture en deçà ne viendrait pas remettre en question d'un seul coup la résilience dont a fait preuve l'indice depuis, mais constituerait un premier signal militant vers davantage de prudence. La vague d'achat deviendrait alors moins inconditionnelle. C'est ce qui s'est passé hier. Vendredi déjà, l'indice clôturait juste sur cette moyenne mobile à 20 jours après avoir passé une bonne partie de la séance en deçà. Et lundi, le mouvement acheteur a été peu convaincant (voir plus haut). Par ailleurs la divergence cours volumes du 23 au 29 juillet est éloquente.

Avis de prudence, dans ce qui pourrait devenir l'amorce d'une phase de consolidation élargie.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10700.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime