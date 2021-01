Nasdaq Composite : Pause dans le rally

(BFM Bourse) - La ruée sur les techs est mise entre parenthèse, avec la perspective d'un soutien budgétaire massif dès la fin de la Présidence Trump et l'investiture officielle de J. Biden le 20 janvier. Le frémissement des Treasuries à 10 ans n'a pas échappé à la vigilance des investisseurs, qui y ont vu des anticipations, à terme, d'un retour de l'inflation, et donc la perspective de rendement sur le marché obligataire américain au détriment, progressivement, des marchés d'actions. Autrement dit, une politique budgétaire expansionniste qui conduirait à creuser la dette pèse depuis quelques séances sur le cours des obligations. Le retour pourtant très timide de l'idée du "tapering" (une réduction graduelle du soutien de la Fed) a en outre contribué à renchérir les rendements obligataires, celui du bon du Trésor à 10 ans s'élevant à 1,172% mardi (les rendements augmentent à mesure que le prix des obligations baisse). Lundi, le président de la Fed de Dallas a fait part de son espoir qu'une amélioration de la situation économique plus tard dans l'année permettrait de tenir un débat honnête sur le rythme de ce tapering.

"Du côté des banques centrales, même si la croissance revient et qu'elle s'accompagne d'une politique monétaire un peu moins accommodante, il ne faut pas s'attendre à un resserrement fort des conditions de crédit, qui mettrait en péril la solidité de la reprise", tempère Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "N'oublions pas que de nombreux ménages, entreprises ou États ont massivement eu recours à la dette pendant la crise sanitaire. Il est donc possible d'anticiper un retour de l'inflation à partir de 2022, sans forcément assister à une hausse des taux notable."

"La Fed pourrait avoir fort à faire cette année face à une situation des plus ambiguës", anticipe John Plassard (Mirabaud Securities). "En effet, nous pourrions nous trouver dans une situation ou l’inflation (CPI et potentiellement le PCE) dépasse les 2%, mais où l’économie fait toujours face aux méfaits économiques du coronavirus (deuxième et troisième vague). Si la modification de l’un des mandats de la Fed (en cours d’année passée) permet à l’institution de toujours garder ses taux d’intérêt directeurs proches de zéro malgré un taux d’inflation au-dessus de son objectif (2%), c’est bien le doute qui pourrait s’emparer de l’esprit des investisseurs. La forward guidance (guidage des anticipations) devrait donc s’avérer cruciale cette année bien plus qu’une potentielle prolongation des rachats d’actifs en cours (Qe). Le rôle de Jerome Powell sera ainsi central et aucun faux pas ne sera toléré.

Déjà, les prix ont accéléré en décembre aux États-Unis. Selon les dernières données du Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation, dans le panier le plus large a progressé en rythme mensuel en décembre de 0.4%, sans écart toutefois par rapport au consensus. Sur les 12 derniers mois, l'indice des prix à la consommation a ainsi progressé de 1.4%. A suivre les stocks de brut à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir. Voici pour le cadre technique général.

Dans l'immédiat, une phase de respiration des cours proches des sommets absolus est envisagée. Elle est déjà initiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime