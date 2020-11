Nasdaq Composite : N'a pas dit son dernier mot

(BFM Bourse) - Alors que la rotation sectorielle bat son plein, on est susceptible de se poser la question de continuer à privilégier le Nasdaq qui sousperforme. Et pourtant, il résiste toujours au délaissement complet des valeurs technos. Car même si elles n'intéressent moins en période de reprise de la confiance car mieux valorisées depuis ces derniers mois, elles n'ont pas non plus dit leur dernier mot.

Car même en contexte positif généralisé, monter moins vite doit être comparé à ces certaines périodes. En progression de +80% depuis le pire de la crise en mars, l'indice Nasdaq n'a rien à envier à ses homologues SP500 et Dow Jones qui progressent d'environ +60%. Certes, le Nasdaq n'a pas enregistré dernièrement des nouveaux records historiques, mais il reste solide et les dégagements restent légers.

La FED a indiqué rester sur ses gardes en termes de politique monétaire sans relâcher ses injections de liquidités et rachats d'actifs, voire peut-être en les augmentant si besoin est. Nous ne sommes donc pas à la veille d'un relèvement de taux ou de resserrement monétaire par peur d'une hausse de l'inflation trop brutale.

Les ventes au détail à 14h30 aux États-Unis indiquent en effet que l'économie n'est pas au mieux de sa forme avec une hausse de seulement 0.3% contre +0.5% attendu et +1.6% le mois dernier. Ce dernier chiffre avait été publié initialement à +1.9% et a donc été révisé à la baisse. Il va y avoir clairement un délai entre une situation sanitaire inquiétante et une reprise économique "normale" et ce, le temps que les vaccins Moderna et Pfizer soient validés puis produits à grande échelle.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement, l'indice Nasdaq reste en tendance haussière tant que les 10500 pts tiendront à moyen terme. A plus court terme, 11450 pts restera le point de repère pour indiquer une situation de faiblesse plus importante qu'une simple latéralisation après +80% de hausse. Une ambition d'inscrire de nouveaux records historiques en phase de rotation sectorielle semble être toutefois l'option privilégiée pour le moment. En l'état, on restera donc neutre avec un léger biais haussier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11424.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

