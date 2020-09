Nasdaq Composite : Mise sous surveillance des volumes, risque de divergence avec les cours

(BFM Bourse) - Comme anticipé, l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a repassé la marche avant, en gagnant 2,71% à 11 141 points mercredi, après avoir subi trois séances de reflux, sous l'effet de prises de profits, parfaitement légitimes à ce stade de l'avancée. Un bémol toutefois: le niveau de participation, mesuré par les volumes de transactions, a été faible au regard des trois séances précédentes. Dans l'immédiat toutefois, une navigation se profile entre les 11 000 points et le moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

Hier côté statistiques, nouveau signe encourageant sur le front de l'emploi avec les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à +6.62 millions d'offres (hors agriculture) nettement au-delà de la cible. Toujours sur le front de l'emploi, ce jour, comme chaque jeudi au demeurant, sont publiées les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômages. Pour la semaine 36, ces nouvelles inscriptions ressortent à 884 000 selon les deniers chiffres du Département du Travail, un chiffre comparable à celui publié la semaine dernière pour la semaine 35, mais qui manque toutefois les attentes. En revanche, l'indicateur avancé constitué par l'indice des prix à la production, pour le mois d'août, a dépassé les attentes, et ce quelle que soit l'assiette de produits retenu. En particulier, hors alimentation et énergie, éléments jugés volatils, les prix à la production ont progressé en rythme mensuel de 0,4%.

A suivre les stocks des grossistes, en données finales pour juillet, à 16h00, ainsi que les stocks de brut à 17h00.

Entre les deux bougies remarquable en marteau et marteau inversé des 02 et 08 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques a connu un reflux significatif, sans révolution toutefois de la dynamique de fond. Il faudrait un engagement vendeur plus long et plus massif, et multi-sectoriel, pour parler de retournement. A ce stade, l'indice a simplement défini l'amplitude d'une phase de consolidation à venir.

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes.

Dans l'immédiat, une poursuite de la réaction haussière au sein même de la figure de consolidation en cours de construction est anticipée, avec mise sous surveillance rapprochée des volumes de transactions. Le risque étant d'assister à une divergence précoce cours / volumes.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10837.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

