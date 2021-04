Nasdaq Composite : Les propositions fiscales de Biden calment les ardeurs des acheteurs

(BFM Bourse) - Dans un marché particulièrement technique, le Nasdaq Composite continuait de faire un pas en avant, puis un pas en arrière, dans un mince range sous les récents sommets absolus (14 190 points). Tant que nous n’observerons pas d'échauffement sur les rendements des obligations du Trésor américain (Treasuries à 10 ans), un maintien des cours à des niveaux fermes sur les poids lourds du secteur (ou des secteurs !) technologique est l'option privilégiée. Mais le scénario d'une nouvelle accélération haussière vers de nouvelles cimes (pas formellement exclu toutefois), n'est pas sur la table, d'autant que les propositions fiscales de J. Biden font grincer des dents, autant dans le camp des Républicains que dans la Silicon Valley.

Les propositions en question vont de la progression de l'Impôt sur les Sociétés, pour accompagner le financement du plan d'infrastructures (BBB), jusqu'à la progression de la dernière tranche d'imposition sur le revenu, selon des sources concordantes qui se sont confiées à l'agence Reuters. Autrement dit, un effort fiscal demandé au plus aisés. Peu de chances en tous cas de voir la réforme fiscale votée en l'état.

A suivre à 15h45 les toutes premières estimations des baromètres d'activité PMI (industrie et services) pour le mois en cours. Des chiffres équivalents côté européen ce matin, pourtant de très bonne facture, n'empêchent pas les principaux marchés d'actions de lâcher du terrain (-0,50% pour le CAX et -0,95% pour le DAX30).

A suivre côté valeurs Intel qui a relevé ses prévisions de ventes pour l'exercice en cours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir. Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Une phase de latéralisation sous les sommets historiques prend progressivement corps. En cas de rupture des 13 740 points, le chemin serait ouvert en direction de la courbe de tendance de fond évoquée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13742.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime