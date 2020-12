Nasdaq Composite : Les pauses sont courtes

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, tout en restant à proximité immédiate de ses sommets absolus (12 899 points en données de clôture lundi) s'est très légèrement contracté mardi, en raison du veto du Sénat concernant la proposition du couple (de circonstance !) Trump / Pelosi de monter de 600$ à 2 000$ le montant de l'aide directe aux ménages les plus durement éprouvés par la crise du Covid. Ce qui ne remet aucunement en cause les contours généraux du plan de relance enfin approuvé, et l'éloignement du spectre d'un nouveau shutdown.

L'indice Nasdaq Composite s'est contracté de 0,38% à 12 850 points hier.

Au chapitre sanitaire, la campagne massive de vaccination se poursuit outre Atlantique, dans le pays, rappelons le qui a payé à ce stade le plus lourd tribut avec plus de 330 000 décès directement imputables à des formes graves de la maladie. Même si l'objectif de vacciner 20 Millions d'Américains avant la fin de l'année ne sera probablement pas atteint, force est de constater que la campagne de vaccination démarre très fort, quantitativement et qualitativement, avec les vaccins Pfizer / Biontech et Moderna, pour lesquels aucun effet secondaire indésirable majeur n'est à ce stade à relever. L'adhésion et la confiance des Américains dans la campagne est massive.

Retour timide des repères statistiques macroéconomiques hier avec l'indice S&P Case Schiller des prix de l'immobilier dans une vingtaine d'agglomérations américaines représentatives. L'indice est ressorti en hausse surprise de +7.9% pour le mois d'octobre, significativement au-dessus du consensus. C'est surtout ce mercredi que les repères se densifient, avec en particulier la balance commerciale pour le mois de novembre, dont le déficit de 84,8 Milliards de Dollars est plus important que l'envisageaient en moyenne les analystes et économistes interrogés, et les stocks des grossistes, en données préliminaires pour le mois de novembre, qui ne se sont contractés en rythme mensuel de 0,1% (contre une progression de 1.1% de mois précédent). Cette publication a valeur d'indicateur avancé. A suivre également le PMI de Chicago à 15h45, les ventes de logements en cours à 16h00 et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) sera à prévoir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12500.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime