Nasdaq Composite : Les cours restent fermes, mais les questionnements s'accumulent

(BFM Bourse) - Stable vendredi au terme d'une séance sans relief, le Nasdaq Composite est attendu en baisse d'environ 0,80% à l'ouverture, au sens de la dynamique des futures. En attendant demain, et une journée riche en indicateurs majeurs, sur l'immobilier, la consommation et l'industrie, les investisseurs ont pris connaissance de signaux contrastés sur les commandes de biens durables. Publiées ce jour pour le mois d'août en données définitives, elles ressortent en hausse mensuelles de 1.8%, largement au-delà des attentes. Hors automobiles cependant, la progression est réduite à peau de chagrin.

Dans l'immédiat, léger échauffement à signaler sur les Treasuries à 10 ans, qui explique des prises de profits sur les dossiers de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici regorge. Les rendements des obligations d’État américaine dépassait les 1.48 peu avant l'ouverture des débats sur actions.

Aucune publication statistique majeur ne figure à l'agenda, en séance. Demain, journée bien plus dense et riche sur ce point, seront publiés l'indice des prix de l'immobilier (S&P Case Schiller), l'indice de confiance du consommateur américain (Conference Board), ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivi d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

