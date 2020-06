Nasdaq Composite : Les acheteurs se posent davantage de questions

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a reflué sous le seuil hautement psychologique des 10 000 points mercredi, dans des volumes nourris, laissant en suspens la qualification de ce seuil, pas encore résistance. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a perdu hier 2,19% à 9 909 points, avec clôture proche des points bas de séance.

Les opérateurs font montre de davantage de retenue dans leur frénésie d'achats de valeurs technologiques, et restent particulièrement attentifs au développement la pandémie dans le Sud des Etats-Unis. Les statistiques de l'épidémie inquiètent tout particulièrement au Texas (premier Etat dé-confiné !) et en Floride. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, qui font autorité en matière, plus de 2 380 000 cas positifs sont recensés à ce jour sur l'ensemble du territoire américain, pays de loin le plus touché par la pandémie. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est en phase ascendante, et fait régulièrement des incursions au-dessus des 35 000...

Prudence, donc, sur cette seconde partie de semaine, d'autant que les indicateurs macroéconomiques du jour, dont une bonne partie ont été publiés à 14h30, ressortent contrastés. Décortiquons ces principales publications en se concentrant sur les plus importantes (à fort impact au sens des salles des marchés tout du moins).

La bonne surprise est clairement venue de la dynamique des commandes de biens durables, qui a explosé d'un mois sur l'autre de 15.8% (en incluant les équipements de transports) en mai, après une chute abyssale de 17.7% en avril, selon l'US Census Bureau.

En revanche, côté emploi, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont désagréablement surpris, à côté de la cible, à près d'1 500 000 pour la semaine 25, un score comparable à la semaine 24. Le rapport NFP (Non Farm Payroll) en fin de semaine prochaine sera particulièrement suivi. Nous ne manquerons pas d'y revenir. Cible manquée également pour la balance commerciale des biens en mai, en données finales, balance dont le déficit s'est creusé plus que ne le laissait augurer le consensus.

Enfin, le PIB (Produit Intérieur Brut) du premier trimestre a été confirmé, en données finales, à -5.0% en rythme annualisé.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9443.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime