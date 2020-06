Nasdaq Composite : La touche consolidation est maintenue enfoncée

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+0,03% vendredi, à 9 946 points) est sur un niveau de résistance constitué tout simplement par ses récents sommets historiques, niveau qui peut se confondre avec le seuil hautement symbolique des 10 000 points. Une consolidation amenée à se poursuivre avec les craintes grandissantes d'une seconde vague épidémique à l'échelle mondiale, et ce alors même que la situation sanitaire est encore loin d'être sous contrôle aux Etats-Unis.

Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, plus de 2 280 000 cas ont été recensés aux Etats-Unis, pays le plus touchés de la planète, avec près de 120 000 décès. Un rebond des nouveaux cas quotidiens est même à relever, avec des pics ponctuels au-dessus des 30 000 cas. Les marchés sont contrariés, pris en étau entre des publications macroéconomiques plutôt encourageantes sur le caractère résilient de l'économie mondiale, et cette peur d'une seconde vague épidémique.

L'OMS a annoncé dimanche, dans un point quotidien dédié à l'épidémie de Covid, un bond du nombre de cas d'infection à l'échelle mondiale, avec 183 020 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures.

Côté statistiques, peu de rendez-vous majeurs depuis jeudi dernier. Pour rappel, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 24 ont manqué les attentes en restant au-dessus des 1 500 000. L'indice manufacturier Philly Fed a en revanche a très agréablement surpris en ressortant en forte hausse 27.5, contre -43.1 le mois passé. Enfin, l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) est ressorti au-delà des attentes à +2.8%, contre -6.1% le mois passé en données définitives. Rien à se mettre sous la dent ce lundi, et il faudra patienter jusqu'à demain pour que l'agenda se densifie, avec en particulier les toutes premières estimations du PMI industriel pour juin, indicateur avancé de la santé de l'industrie américaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. L'alternance de séances d'euphorie et de résurgence de fortes craintes ne sont pas à exclure lors de cette nouvelle phase.

A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime