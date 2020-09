Nasdaq Composite : La tête dans les nuages

(BFM Bourse) - La surperformance a été très nette encore une fois, hier, sur le secteur technologique à Wall Street. Le Nasdaq Composite (+0,68% à 11 775 points) a inscrit de nouveaux zéniths, avec l'effet d'aspiration d'Apple (+3,39% à... 129,04$) et de Tesla (+12,57% à ... 498,32$). Des niveaux de cours qui tiennent compte des splits respectifs (division du nominal) de ces deux poids lourds de l'indice, division par 4 pour le premier, et par 5 pour le second. Toutes nos explications ici.

Après avoir pris connaissance d'indicateurs d'activité industrielle plutôt encourageants en Europe, les opérateurs suivront avec attention cette après-midi le PMI manufacturier ISM (Institute for Supply Management) attendu en hausse à 54.6. Les commandes industrielles, les stocks de brut et le Livre Beige de la Fed seront au programme demain.

Pour rappel, le marché continue de digérer la présentation des orientations stratégiques de la Fed.

Le Président de la Fed a donné jeudi les grandes lignes de l'inflexion stratégique de la Fed pour les années à venir. Il a officialisé une inflexion majeure de la politique de l'institution en affirmant qu'elle se laisserait guider avant tout par le niveau de l'emploi, quitte à laisser "modérément" filer l'inflation au-delà de son objectif de 2% de hausse annuelle des prix. Schématiquement, ce seuil ne devient plus une limite haute mais un objectif à atteindre en moyenne dans la durée, ce qui signifie que la Réserve fédérale tolérera un niveau supérieur s'il le faut pendant un certain temps, après une phase d'inflation trop faible. Le message envoyé est celui de l'assurance d'un soutien monétaire dans la durée.

A suivre côté valeurs ZOOM Video Communication, titre "Stay at Home" par excellence, qui relève ses prévisions de chiffres d'affaires au troisième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11129.00 points relancerait la pression vendeuse.

