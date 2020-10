Nasdaq Composite : La politique américaine, source d'anxiété majeure pour les marchés

(BFM Bourse) - Si le Nasdaq Composite est parvenu à gagner 2,32% à 11 332 points hier, le marché accueillant favorablement la sortie de Donald Trump de l'hôpital, le mouvement acheteur s'est effectué dans un niveau de participation (les volumes) particulièrement timides, au plus bas depuis le 14 août, en pleine trêve estivale. Les initiatives ne sont donc pas tranchées, et le marché continue d'être le spectateur anxieux des âpres négociations budgétaires au Congrès. Les désaccords restent nombreux mais les dirigeants politiques des deux camps redoublent leurs efforts à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre.

"Les sondages n'ont pas été très favorables à Donald Trump ces derniers temps, cela pourrait encourager les républicains à trouver un compromis avec les démocrates", pense David Madden. En fin de semaine dernière, Steven Mnuchin, qui négocie pour l'administration Trump, avait ainsi déjà fait un pas en direction du camp démocrate en acceptant de revoir à la hausse l'enveloppe globale de ce plan de soutien, de 1.000 milliards de dollars -limite initialement fixée par le camp républicain- à 1.700 milliards, selon plusieurs médias américains.

Au chapitre statistique hier, outre Atlantique, le PMI services (ISM) a battu d'un point et demi les attentes. Aujourd'hui ce sont les chiffres de la balance commerciale, en données définitives pour le mois d'août, qui contribuent en revanche à alourdir l'ambiance. Le déficit s'est creusé davantage, à -67.1 Milliards de Dollars, à un rythme plus important qu'attendu, selon le Bureau of Economic Analysis, qui délivre graphiquement un éloignement de plus en plus important du déficit mensuel de sa moyenne mobile à 3 mois.

A suivre les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00 et un discours du Président de la Fed, J. Powell, à 16h45 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu, avant entame d'une nouvelle jambe baissière. La succession de deux dojis sur le début de la semaine passée est à ce titre révélatrice de l'état d'esprit du marché. Tout passage franc sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait dégrader la situation de court terme.

La prudence est de rigueur, l'implication psychologique de l'observation de la chute des volumes étant importante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime