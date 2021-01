Nasdaq Composite : La page Trump se tourne définitivement

(BFM Bourse) - Le début de séance à Wall Street devrait être assez calme, dans l'attente de l'annonce de l'ampleur du plan de relance souhaité par J. Biden, le prochain locataire, dans moins d'une semaine, de la Maison Blanche. Ce plan pourrait atteindre, selon CNN citant des sources proche du futur exécutif, 2 000 Milliards de dollars. Total comprenant également des financements à destination des municipalités.

C'est pour l'heure l'ampleur de ce plan qui pose la question, à terme d'un retour de l'inflation, au cours du mandat Biden, et qui provoque une pause dans les marchés actions, en particulier sur le secteur technologiques. Le frémissement sur les Treasuries à 10 ans en début de semaine en a constitué une première "alerte".

"La Fed pourrait avoir fort à faire cette année face à une situation des plus ambiguës", anticipe John Plassard (Mirabaud Securities). "En effet, nous pourrions nous trouver dans une situation ou l'inflation (CPI et potentiellement le PCE) dépasse les 2%, mais où l'économie fait toujours face aux méfaits économiques du coronavirus (deuxième et troisième vague). Si la modification de l'un des mandats de la Fed (en cours d'année passée) permet à l'institution de toujours garder ses taux d'intérêt directeurs proches de zéro malgré un taux d'inflation au-dessus de son objectif (2%), c'est bien le doute qui pourrait s'emparer de l'esprit des investisseurs. La forward guidance (guidage des anticipations) devrait donc s'avérer cruciale cette année bien plus qu'une potentielle prolongation des rachats d'actifs en cours (Qe). Le rôle de Jerome Powell sera ainsi central et aucun faux pas ne sera toléré.

L'indice Nasdaq Composite est tout de même parvenu à grappillé 0,43% mercredi à 13 128 points.

Dans l'immédiat, les opérateurs vont devoir digérer les chiffres des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui frôlent le million pour la semaine passée, manquant les attentes avec un écart de 180 000. Les prix à l'import ont progressé pour le mois de décembre en rythme mensuel de 0.9%, contre 0.7%. Enfin pour rappel, selon les dernières données du Bureau of Labor Statistics publiées hier, l'indice des prix à la consommation, dans le panier le plus large a progressé en rythme mensuel en décembre de 0.4%, sans écart toutefois par rapport au consensus. Sur les 12 derniers mois, l'indice des prix à la consommation a ainsi progressé de 1.4%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir. Voici pour le cadre technique général, qui reste inchangé à ce stade.

Dans l'immédiat, une phase de respiration des cours proches des sommets absolus est envisagée. Elle est déjà initiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime