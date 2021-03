Nasdaq Composite : La défense des 13 000 points, enjeu de la fin de semaine

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+0,12% à 12 977 points) a préservé sa moyenne mobile à 100 jours (en orange) jeudi. Le défi ce vendredi sera la préservation du seuil hautement technique des 13 000 points, en données journalières et hebdomadaires pour cette dernière séance de la semaine. A noter que Wall Street ouvrira à 14h30 (Heure de Paris), mais qu'à partir de lundi, nous retrouverons le traditionnel horaire de 15h30, la France métropolitaine basculant à son tour en heure d'été ce weekend.

Dans l'immédiat, c'est en particulier l'accélération très nette du rythme des vaccinations outre Atlantique qui soutient la cote. Alors que son objectif de 100 millions d'injections dans les 100 premiers jours de mandat sera explosé, Joe Biden l'a tout simplement... doublé, à 200 millions d'injections de vaccin, dans le même horizon de temps !

Hier au chapitre statistique, Le Bureau of Economic Analysis a révisé à la hausse à +4.3% la croissance au T4, contre +4.1% pour les estimations précédentes. Au final, sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB américain s'est contracté de 3.5%. En 2019, il avait crû de 2.2%. Nette contraction à signaler sur le niveau des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui refluent à 684 000 pour la semaine passée, selon le dernier rapport du Département du Travail.

Dans l'immédiat, et une heure avant l'ouverture des débats sur actions, les opérateurs ont pu prendre connaissance du déficit de la balance commerciale des biens (-86,7 Milliards de $), manquant de peu la cible pour le mois de février, et les revenus et dépenses des ménages, proches des attentes. A suivre l'indice de confiance du consommateur (U-Mich) en données révisées à 15h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé du 19 janvier au 03 mars une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Phase très volatile dont la première cible baissière à 12 540 a été atteinte.

Ces événements récents ont eu pour effet technique de donner une importance majeur au seuil symbolique des 13 000 points. L'enjeu de la préservation des 13 000 points en données hebdomadaires est donc important. Comme nous l'avons mentionné plus haut, un premier point d'appui a été trouvé avec le rebond sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange), dont l'orientation haussière est inchangée à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12540.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

