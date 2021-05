Nasdaq Composite : L'inflation américaine n'est plus qu'un simple spectre

(BFM Bourse) - Les craintes de tensions inflationnistes aux États-Unis viennent d'être confirmées dans les faits, par la publication de l'indice des prix à la consommation, qui a dépassé largement la cible, quelle que soit l'assiette de produits retenus. Des chiffres qui, conjugués au déséquilibre offre / demande sur le front de l'emploi publiés vendredi dans le NFP, vont forcément faire pression sur la Fed lors de la prochaine réunion de politique monétaire, en juin.

L'indice des prix à la consommation a bondi de 0.8% en ryhtme mensuel pour le mois d'avril et de 0.9% corrigés des éléments volatils, selon le Bureau of Labor Statistics. Sur un an, l'indice a augmenté de 4,2% pour les 12 mois se terminant en avril, une augmentation de 2,6% pour la période se terminant en mars. De même, l'indice hors alimentation et énergie a progressé de 3,0% au cours des 12 derniers mois, une augmentation plus importante que l'augmentation de 1,6% sur la période de 12 mois se terminant en mars.

Ces tensions inflationnistes, qui dans l'immédiat ne font pas flamber les rendements des obligations d'Etat LT, sont à même se peser davantage sur les valeurs de croissance ayant le plus grimpé en Bourse ces dernières années, en tout premier lieux les valeurs technologiques, sur les lesquelles plusieurs alertes se sont déclenchées depuis la formation de zéniths le 29 avril.

Pour rappel, le rapport fédéral sur l'emploi privé au mois d'avril publié vendredi, a mis en évidence un déséquilibre criant entre offre et demande. Pour CM-CIC Market Solutions, "l'offre peine à se réadapter lorsque la demande s'envole sous l'impulsion d'une levée des contraintes sanitaires", d'où l'effet de "douche froide". Car la prochaine étape, si cette situation perdure, est naturellement une tension à la hausse sur les salaires, ce qui entraînera mécaniquement sur une tension sur les prix. La crainte de cet engrenage est au cœur des préoccupations dans les salles des marchés.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'alerte sur bougie en marubozu noir lundi est nette. Bien qu'elle ne remette pas en cause à ce stade la tendance de fond haussière (le trend), cette alerte sonne le début d'une vague de dégagements sous forme d'épisodes baissiers entrecoupés de réactions techniques, sous la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond qui est menacée: une clôture en deçà ce mercredi aurait du sens sur le plan technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

