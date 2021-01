Nasdaq Composite : L'enjeu du contrôle du Sénat rend nerveux les marchés

(BFM Bourse) - L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a commencé l'année par une séance de baisse (-1,47% à 12 698,45 points), dans des volumes en progression, dans un marché qui fait montre de davantage de prudence après un rally en novembre et décembre. Rally alimenté en particulier par la victoire de Joe Biden à la présidentielle et par la perspective d'un Congrès divisé, qui empêcherait le président élu d'avoir les coudées franches notamment sur les questions budgétaires et fiscales.

Or cette perspective désormais plus qu'incertaine dépend des résultats des sénatoriales en Géorgie. Cet État vote en effet ce mardi pour désigner les deux derniers membres du Sénat américain et, dans le cas où les démocrates remportent ces deux sièges, ces derniers disposeraient du même nombre de sénateurs que les républicains. Un tel cas de figure permettrait alors à la future vice-présidente Kamala Harris (qui sera donc présidente du Sénat) de faire pencher les votes côté démocrate. Et si les républicains partaient largement favoris dans cet État conservateur, les sondages montrent les candidats au coude-à-coude.

Pictet Wealth Management s'avance: "Notre scénario de base reste établi sur un contrôle républicain du Sénat ; l'opposition devrait freiner les ardeurs budgétaires du nouveau président démocrate Joe Biden. Les débats du mois de décembre au Congrès ont notamment montré une frilosité de certains Républicains dans les grandes questions budgétaires, par exemple dans l'envoi de chèques d'envergure (le chèque de 2 000 dollars a été revu à la baisse à 600 dollars). Les Républicains estiment que beaucoup a déjà été fait – ce qui est exact au niveau agrégé puisque les Américains ont accumulé environ 1,500 milliards de dollars de « sur – épargne » en 2020 (et la dépense de celle-ci dans un environnement de choc de confiance positif à partir du 2e trimestre reste le thème macro-économique principal de 2021)."

"Cette élection pourrait donner la tendance des relations politiques aux Etats-Unis et en cas de victoire des démocrates cela pourrait permettre d'envisager un stimulus bien plus important." commente Vincent Boy (IG France). Des relations rendues d'autant plus tendus, au sein même du camp Républicains, à l'aune des tensions et pressions exercés par Donald Trump qui estiment encore s'être fait voler la présidentielle.

Au chapitre statistique, ce début de semaine a été marqué par la publication d'une batterie d'indicateurs d'activité (PMI) dans l'industrie. Les données synthétiques et finales pour le mois de décembre dans l'ensemble de la Zone Euro sont ressorties à 55.2, non loin de la cible. Aux Etats-Unis, ce baromètre est ressorti à 57.1, battant significativement les attentes, avant la publication ce jour du PMI industriel ISM à plus plus impact traditionnellement. Il est attendu à 56.6; verdict à 16h00. Mais le point d'orgue statistique de la semaine sera très certainement atteint vendredi avec la publication du NFP (Non Farm Payroll), rapport mensuel fédéral sur l'emploi américain. Le taux de chômage y est attendu en hausse à 6.8% de la population active et les créations de postes en chute libre à 75 000, sur l'ensemble du mois de décembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre de travail générale reste le même. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir. Le cas échéant, cette jambe corrective pourra se décomposer en plusieurs phases, entrecoupées de réactions acheteuses ponctuelles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

