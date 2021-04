Nasdaq Composite : J. Powell va devoir travailler sa communication au cordeau

(BFM Bourse) - Semaine à fort enjeu pour l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, alors que le bal des trimestriels s'intensifient, avec les incontournables GAFA sur le devant de la scène.

Google a dépassé les attentes de chiffre d'affaires pour le T1 et chiffré un programme de rachat d'actions. Apple et Facebook publient ce mercredi après la clôture et Amazon demain.

Sur ce sujet microéconomique, "les attentes des investisseurs sont importantes, surtout concernant les entreprises américaines, dont la valorisation a atteint des sommets. Des résultats trop justes, comme observés chez Netflix la semaine dernière, pourraient conduire les investisseurs à douter de la pertinence d’une telle valorisation et conduire à une correction sur certains actifs. Par ailleurs, les perspectives seront surveillées avec attention, afin de juger de la force de la reprise économique à venir", prévient Vincent Boy (IG France).

Ce marathon de publication se double d'un rendez-vous monétaire, certes sans surprise majeure attendue, mais où le moindre élément de langage sera décortiqué. Les opérateurs vont se tourner vers l'issue du FOMC mercredi. Comme la BCE la semaine dernière, la Fed devrait adopter une posture prudente, sans modifier sa politique monétaire. Selon Franck Dixmier (AllianzGI), "la Fed va continuer à adopter une approche très pragmatique basée sur les faits, et non sur les anticipations, comme l'a indiqué récemment Richard Clarida, son vice-chairman. L'action de la Fed sera déterminée par les chiffres de l'emploi et de l'inflation. Ainsi, la Réserve fédérale américaine se place dans un mode « réactif » plutôt que « proactif », et assume un positionnement « behind the curve ». Elle devrait toutefois rester particulièrement vigilante sur l'inflation, comme l'a répété encore récemment Jerome Powell, qui s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires si l'inflation excédait substantiellement 2%, et ce sur une période prolongée".

Hier au chapitre statistique, le principal repère hier était l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs américains, en hausse de près de 13 points à 121,7, au-delà des attentes. A suivre ce mercredi, les stocks de pétrole à 16h30, la décision de politique monétaire à 20h00 et la conférence de presse de la Fed à 20h30. Dans l'immédiat, relative déception à signaler avec le déficit de la balance commerciale américaine du mois de mars, à 90,6 Milliards de Dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir. Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Une phase de latéralisation sous les sommets historiques prend progressivement corps. En cas de rupture des 13 740 points, le chemin serait ouvert en direction de la courbe de tendance de fond évoquée. A l'inverse, au-dessus des 14 190, aucune barrière concrètement identifiable ne s'opposerait à la hausse des cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13742.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime