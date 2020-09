Nasdaq Composite : Intouchable

(BFM Bourse) - Encouragé par un indicateur d'activité industrielle (PMI ISM) en hausse au-delà des attentes, les marchés américains ont terminé la séance de mardi significativement dans le vert, faisant le grand écart avec leurs homologues en Europe. Porté par un sentiment de cupidité hors norme et par l'effet psychologique de peur de manquer une occasion (effet FOMO cher aux spécialistes du marketing), le Nasdaq Composite a gagné 1,39% à 11 939 points, au zénith.

Zoom Video Communication (+40,78% à 457,69$), plus de 50 millions de pièces échangés, aura eu un effet moteur sur la séance. La société de cette valeur 'Stay at Home' par excellence, aura galvanisé les opérateurs en relevant ses objectifs de ventes pour le T3 et l'ensemble de l'exercice en cours. Toujours côté valeurs, les stars de la cote que sont Apple (+3,98% à 134,18$) et Tesla (-4,67% à 475,05$) restent bien orientés depuis le début de la semaine, et leur division de nominal.

Revenons sur le PMI américain pour l'activité industrielle au sens de l'ISM (Institute for Supply Management), qui est ressorti en hausse pour le mois d'août, significativement au-delà de la cible, à 56.0 points. Ce dernier, à fort impact traditionnellement sur les cours en cas d'écart au consensus, a particulièrement plu à la communauté financière, en raison de son écart à la hausse par rapport au consensus d'une part, et de la barre des 50 points d'autre part, barre au-dessus de laquelle on parle d'expansion.

Progressivement cette semaine les regards se portent sur l'emploi, dont la santé va être scrutée désormais davantage, dans le sens où sa dynamique va constituer, encore plus que d'habitude, une des principales aiguilles du tableau de bord de la Fed.

Pour rappel, J. Powell a donné jeudi les grandes lignes de l'inflexion stratégique de la Fed pour les années à venir. Il a officialisé une inflexion majeure de la politique de l'institution en affirmant qu'elle se laisserait guider avant tout par le niveau de l'emploi, quitte à laisser "modérément" filer l'inflation au-delà de son objectif de 2% de hausse annuelle des prix. Schématiquement, ce seuil ne devient plus une limite haute mais un objectif à atteindre en moyenne dans la durée, ce qui signifie que la Réserve fédérale tolérera un niveau supérieur s'il le faut pendant un certain temps, après une phase d'inflation trop faible. Le message envoyé est celui de l'assurance d'un soutien monétaire dans la durée.

Nous aurons de la matière demain, avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (semaine 35), et surtout vendredi avec le rapport NFP (Non Farm Payroll), rapport fédéral sur l'emploi américain privé pour le mois écoulé. Dans l'immédiat, un avant-goût est proposé, avec la traditionnelle enquête ADP, qui a mis en évidence un niveau de création de postes dans le secteur privé très décevant, à 428 000, presque trois fois sous les attentes.

A suivre les commandes industrielles à 16h00, les stocks de brut à 16h30, ainsi que le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11129.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime