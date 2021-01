Nasdaq Composite : Inoxydable

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a terminé jeudi comme un symbole dans le vert (+0,14% à 12 888 points), quasiment au zénith, une année exceptionnelle (+43,64%), soutenue par des dossiers emblématiques, comme Tesla (+743%), Netflix (+67%), ou Apple (+82%). Des dossiers à capitalisations bien inférieure, mais au modèle économique particulièrement adapté à la montée en force du télétravail l'année passée, comme Zoom Video Communications (+395%) ont ébloui la cote.

Le début d'année va être marqué par un suivi important de la part des investisseurs des stades de progression des campagnes de vaccination dans les principales économies de la planète, et en particulier aux Etats-Unis, pays à ce stade le plus durement touché, avec plus de 350 000 décès. L'acceptation par la population est en tous cas massive, et même si l'objectif de de vacciner 20 Millions d'Américains n'a pas été atteint, force est de constater que la campagne de vaccination démarre très fort, quantitativement et qualitativement, avec les vaccins Pfizer / Biontech et Moderna, pour lesquels aucun effet secondaire indésirable majeur n'est à ce stade à relever. La question de la capacité de production sera aussi jauger sur les premières semaines de l'année.

Ce début de semaine est marqué côté macroéconomie par la publication d'une batterie d'indicateurs d'activité (PMI) dans l'industrie. Les données synthétiques et finales pour le mois de décembre dans l'ensemble de la Zone Euro sont ressorties à 55.2, non loin de la cible. Le PMI Caixin chinois publié dans la nuit, est ressorti à 53.0, contre 54.9 en novembre, à 1.7 point sous la cible. Dans l'immédiat, à suivre à 15h45 (Heure de Paris) le PMI industriel américain en données finales pour décembre, attendu à 56.3. Les données ISM, traditionnellement à plus fort impact, seront publiés demain.

Très peu de choses à se mettre sous la dent jeudi, à la veille d'un weekend rendu prolongé par le Vendredi 1er janvier, jour de l'An. Citons tout de même les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, qui, à 787 000 nouvelles inscriptions sur la semaine du 21 au 27 décembre, n'ont pas déçu la communauté financière.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12500.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime