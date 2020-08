Nasdaq Composite : Inoxydable

(BFM Bourse) - L'inoxydable (inexorable ?) ascension de l'indice Nasdaqs Composite s'est poursuivie hier avec à la clef de nouveaux records en données de clôture et en valeur absolue, à 11 466 points. Pour se rendre compte à quel point on ne peut même plus parler de résilience à ce niveau: nous sommes à près de 1 650 points au-dessus des niveaux du 20 février, date qui a marqué l point de départ de la vague de purge jusqu'au coeur du mois de mars...

Les insubmersibles valeurs technologiques, compartiment tiré vers le haut par les champions des GAFA (+ Netflix, + Tesla), n'ont pas subi la déception pourtant lourde concernant l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), en net repli ce mois-ci à 84.8, contre une hausse à 93.0 attendu. RAS en revanche concernant les chiffres de l'immobilier américain publié mardi, indice des prix, indice S&P CS, ventes de logements neufs, dont les dynamiques sont de bonne facture. Voilà pour les principaux repères statistiques hier.

Aujourd'hui l'attention se concentre sur les commandes de biens durables, un autre indicateur avancé à fort impact potentiel. Hors éléments de transport, ces commandes sont attendues en hausse mensuelle de 1.9%, contre +3.6% en juin, selon l'US Census Bureau, administration dépendant du Département américain du Commerce. Verdict à 14h30, suivi des stocks de brut à 16h30.

Les opérateurs vont continuer de travailler dans une actualité à la fois riche sur le papier mais sans consistance réelle, sur les fronts sanitaires et commerciaux.

L'autorisation d'urgence délivrée dimanche par l'agence américaine du médicament à un traitement expérimental de cas graves du Covid-19, sous forme de transfusion de plasma sanguin de personnes récemment guéries, ont suscité lundi un regain d'espoir du côté des investisseurs. Outre l'annonce de la FDA, amplement relayée par Donald Trump, les opérateurs ont aussi soupesé l'hypothèse d'une mise sur le marché accélérée du vaccin co-développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford sous la pression de l'administration actuelle, qui souhaiterait que cette étape intervienne avant l'élection du 3 novembre...

Une confirmation d'une reprise de contact entre les délégations chinoises et américaines sur les sujets commerciaux bilatéraux, après le report sine die, lors de la dernière tentative au coeur du mois d'août, est de nature à rassurer les intervenants, même sans aucune garantie sur la teneur de ces échanges... La Chine s'est félicitée de la tenue de discussions "constructives" entre le vice-premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, et que le camp américain a assuré que les deux parties étaient déterminées à assurer le succès de l'accord de phase 1 signé en janvier. Il ne s'agit pour l'heure que d'éléments de langage.

Deux mises en lumière criantes, finalement, de la précipitation de Donald Trump, qui semble douter de sa capacité à conserver son fauteuil du Bureau Ovale, à moins de 70 jours de l'élection présidentielle américaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes. Dans l'immédiat le cadre de travail reste le même à savoir des extensions haussières synonymes de création de nouveaux sommets historiques, en alternance avec des courtes phases de réajustement technique contre la précieuse courbe de tendance précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11129.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime