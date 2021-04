Nasdaq Composite : Inflation et consommation au programme macroéconomique de la semaine

(BFM Bourse) - Sur des niveaux de cours très fermes, le Nasdaq Composite a amorcé une pause lundi (-0,36% à 13 850 points), dans un marché attentiste avant la publication ce mardi de l'indice des prix à la consommation, et jeudi des ventes au détail. Les prix à la consommation, mesure phare de l'inflation viennent justement d'être publiés par le Bureau of Labor Statistics, et ont dépassé les attentes, quel que soit le panier de produits retenus. En particulier, hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), ces prix ont progressé en mars de 0.3% (contre une cible à 0.2%). Pas de surréaction notable à ce stade des Treasuries à 10 ans, qui restent sous les 1,70%. Les opérateurs vont progressivement se tourner vers un nouveau bal de trimestriels, à commencer par les bancaires, non représentées, ou très indirectement, au sein de l'indice qui nous intéresse ici.

Comme vu plus haut, les investisseurs prendront également connaissance des ventes aux détail États-Unis au mois de mars, jeudi. La combinaison des deux indices (IPC et consommation) constituera un premier baromètre de réchauffement de l'économie, sujet sensible dans les salles des marchés qui redoutent que leur scénario d'un emballement de l'inflation se matérialise, ce qui conduirait les grandes banques centrales, Fed en tête, à resserrer prématurément leur politique.

J Powell a assuré, dans un discours dimanche soir, que l'inflation, attisée par la perspective d'une reprise économique, ne devrait être que temporaire. Ces commentaires interviennent alors que les craintes inflationnistes ont fait grimper en mars le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, à ses plus hauts niveaux depuis début 2020.

"Les taux vont rester le sujet numéro un pour un certain temps et vont continuer de guider le marché des actions et encore plus pendant cette saison des résultats", souligne Stephen Innes, stratégiste chez Axi. Les investisseurs craignent qu'un emballement des prix n'entraîne un resserrement monétaire plus rapide qu'escompté.

Moment fort mais finalement sans surprise la semaine passée, les Minutes de la Fed n'ont guère ému. Le procès-verbal a traduit le fait que ses membres estiment être encore loin des objectifs, en terme d'emploi et d'inflation (les fameux 2% de cible). Ces Minutes étaient attendus après le relèvement des projections de croissance par le FMI, laissant craindre une reprise "désynchronisée", elle-même accentuée par un échauffement des taux américains.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février, avant de tracer un harami hier. Tant que la structure n'est pas confirmée, une dérive entre 13 730 points et 14 000 points est l'option graphique privilégiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime